Grande partecipazione all’inaugurazione della prima Domus Elysium di Perugia | VIDEO - Tuttoggi.info

L'apertura della Domus di Ponte San Giovanni è un passo importante verso la costruzione di una comunità fondata su principi fondamentali

È stata inaugurata il 24 Aprile a Ponte San Giovanni la prima Domus Elysium, un momento di festa e di riflessione che ha visto una grande partecipazione di persone provenienti da tutta l’Umbria e da altre regioni italiane.

Durante l’evento, il Presidente di Elysium Società Mutua SGMS, Massimiliano Leandri, ha sottolineato il significato profondo dell’iniziativa: un luogo che non si limita a fornire servizi mutualistici, ma che si propone come vera e propria “Repubblica Mutualistica fondata sul Valore Umano”.

Un concetto che, come spiegato anche dal Direttore Etica e Comunicazione di Elysium, va ben oltre la semplice retorica:

«Elysium mette al centro l’individuo, i suoi bisogni e i suoi sogni, con la massima attenzione all’ascolto. Non si tratta di correggere i problemi del passato, ma di generare nuove soluzioni per ridare dignità al privato, al professionista e all’impresa, offrendo accoglienza e supporto».

L’inaugurazione della Domus Elysium di Perugia rappresenta un passo importante verso la costruzione di una comunità fondata su principi di solidarietà, partecipazione e riscatto personale.

Un luogo dove, come ricorda uno degli associati: «Elysium è una goccia di solidarietà in un oceano di bisogni», e oggi, quelle gocce stanno diventando un vero fiume.

La filosofia mutualistica di Elysium non richiede leader carismatici né strutture gerarchiche: si basa sulla condivisione dei bisogni, sulla forza della collaborazione e sulla volontà di mettersi in gioco.

In un’epoca spesso dominata da individualismo e competizione, Elysium si propone come un modello alternativo di comunità, capace di unire le persone e valorizzare i loro talenti.

La giornata si è conclusa con momenti di confronto e convivialità, confermando che l’Elysium di Ponte San Giovanni sarà un punto di riferimento umano e sociale per tutto il territorio.