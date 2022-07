Un altro incendio di uliveto a Montefalco, è il quinto. Timori per le case | Video

Si teme però per alcune abitazioni che si trovano nella zona: per questo è in arrivo l’elicottero dei vigili del fuoco Drago.

Due settimane fa, sempre di sabato, un altro uliveto era stato dato alle fiamme nella zona ed una persona era stata vista scappare. Mentre lunedì scorso è andato in fiamme un altro campo con ulivi, ad un centinaio di metri di distanza. Ma appunto nella zona se ne contano almeno altri 2, oltre a quello di oggi, quest’ultimo in un uliveto in linea d’aria molto vicino agli altri, con l’incendio che sarebbe stato appiccato su due lati diversi. Solo in un caso finora l’incendio è stato domato prima che potesse creare danni all’uliveto.

Massima è l’attenzione da parte delle forze dell’ordine nella zona. Perché tra i montefalchesi la paura è che appunto ci sia qualcuno che volutamente dà fuoco agli uliveti sistematicamente. Provocando un danno ambientale importante ma anche economico per i proprietari degli uliveti.

Una situazione non dissimile a quella avvenuta negli ultimi giorni a Spoleto, in zona Uncinano, dove i carabinieri sono riusciti ad arrestare il presunto autore di diversi roghi. Di sicuro lo è stato di uno, giovedì: i militari dell’Arma della locale compagnia insieme a quelli del reparto forestale che lo stavano già monitorando lo hanno beccato con l’accendino in mano. Si tratta di un giovane della zona che tra l’altro ha precedenti penali specifici per incendio doloso.

