Uliveto dato alle fiamme, uomo visto scappare con un’auto. Danni ingenti

L’incendio è stato domato, ma non senza aver provocato danni per diverse migliaia di euro: circa due terzi degli ulivi sono andati distrutti. Il timore è che ci sia in giro nel comprensorio di Foligno un piromane che appicchi volutamente il fuoco negli appezzamenti di terreno. I vigili del fuoco hanno già avviato i primi accertamenti per individuare l’innesco dell’incendio ma nelle prossime ore i proprietari dell’uliveto andato a fuoco sabato presenteranno formale denuncia anche ai carabinieri della locale stazione.