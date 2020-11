Umbria "arancione", Tesei: ondata Covid più veloce di qualsiasi procedura

Di fronte a “un’ondata Covid più veloce di qualsiasi procedura”, l’Umbria scivolata nella fascia di rischio “arancione” si prepara al picco atteso per i primi di dicembre attivando un Piano di salvaguardia per aumentare i posti letto negli ospedali.

Nelle sue comunicazioni al Consiglio regionale Donatella Tesei parla “da presidente di tutti gli umbri” e chiede la collaborazione anche dell’opposizione: “In questo momento c’è un solo nemico, il virus”.

Gli ultimi dai sui contagi in Umbria

Tesei presenta gli ultimi dati sui contagi in Umbria: 10.198 le persone attualmente positive, con 424 ricoveri, di cui 64 in terapia intensiva. Nei soli ultimi 20 giorni sono stati circa 300 i ricoveri di pazienti Covid, di cui 50 in terapia intensiva.

Il tasso di letalità attualmente è dell’1,29%. Basso rispetto alla media nazionale, ma con una pressione sugli ospedali enorme.

L’Umbria ha un buon andamento sul numero dei tamponi che riesce ad effettuare (circa 4.500 al giorno in media) ed è nella media nazionale sui soggetti testati. E’ invece ottava per numero di ricoveri rispetto alla popolazione e seconda per l’accesso alle terapie intensive, a causa dell’elevata età dei propri abitanti.

Tesei, nel raccontare quanto si sta facendo, ripete più volte la premessa “senza fare polemiche”. Spiega che non è stato possibile usufruire della procedura Arcuri per l’implementazione delle strutture ospedaliere a causa dei tempi della burocrazia. Non imputabile, ammette, al Governo come alle Regioni: “L’ondata Covid è stata più veloce di qualsiasi procedura”.

Il Piano di contenimento

Il Piano di contenimento per l’Umbria, concordato con il Governo, è in via di ultimazione, anche se in ritardo vista l’avanzata esponenziale del Coronavirus.

Ad oggi le terapie intensive attivate sono 111 (rispetto alle 127 del Piano), con ulteriori 9 attivabili in 48 ore e 7 in 72 ore. Le terapie subintensive sono 59 (sulle 62 previste) ma si prevede già di elevarle a 74 (in 72 ore). I posti letto sono 477 (di 576). I posti letto attivabili entro questa settimana sono 100. Già attivati i 40 posti “grigi”.

Il nuovo Piano di salvaguardia

Numeri che però probabilmente non basteranno per il picco di questa ondata Covid, attesa per i primi di dicembre. Un Piano che prevede ulteriori 150 posti letto di degenza, 40 di terapia intensiva (con uno spazio di salvaguardia). Gli attuali 80 posti nei Covid Hotel saranno triplicati.

Fa parte di questo Piano l’ospedale da campo che da mercoledì sarà disponibile a Perugia, con 34 posti letto, più 3 di terapia subintensiva.

L’ospedale da campo

Quanto all’ospedale da campo finanziato dalla Banca d’Italia, Tesei ha comunicato che i tempi lunghi per la consegna hanno portato gli uffici alla revoca dell’appalto ed all’affidamento all’altra ditta, in grado di provvedere in 25 giorni. L’ospedale da campo avrà 12 posti di terapia intensiva, 16 di semi intensiva ed altri 10 posti per la degenza.

Le opposizioni: investire subito sulla sanità pubblica

Il consigliere Tommaso Bori, parlando a nome delle opposizioni, ha ribadito (anche lui con la premessa “senza polemica”), che quei soldi potevano essere investiti per adeguare spazi già esistenti. Bori ha anche invocato investimenti sulla sanità pubblica umbra, con il potenziamento di organici (per tutte le figure), mezzi e strutture.