Covid, “Umbria da mercoledì zona arancione”: i nuovi divieti

Emergenza Covid, da mercoledì l’Umbria, insieme ad altre quattro regioni (Abruzzo, Basilicata, Liguria e Toscana) passerà nella fascia di rischio “arancione”.

L’esito delle valutazioni del Comitato tecnico è stato anticipato dal ministro Speranza e comunicato dal governatore dell’Abruzzo, Marsilio. L’ordinanza del ministro Speranza verrà già firmata questa sera ed entrerà in vigore da mercoledì.

Cosa cambia da mercoledì

Da mercoledì, quindi, sarà vietato uscire dall’Umbria e spostarsi da un comune all’altro della regione. salvo che per motivi di lavoro, studio, salute o stato di necessità, da comprovare attraverso autocertificazione.

Chiusi bari e ristoranti, tutti i giorni. Si può fare consegna a domicilio. L’asporto è consentito fino alle 22.

I centri commerciali resteranno chiusi nei giorni festivi e prefestivi, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabaccherie, edicole al loro interno.

Per le scuole non cambia nulla: didattica a distanza per le superiori e, fino al 14 novembre in base all’ordinanza regionale, per le scuole medie.