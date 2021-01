Umbertide ha ricordato Donato Fezzuoglio a 15 anni dal suo sacrificio - Tuttoggi

Il giovane carabiniere, Medaglia d’Oro al Valor Militare, perse la vita il 30 gennaio 2006 proprio a Umbertide, nel tentativo di sventare una rapina

Oggi (sabato 30 gennaio) la città di Umbertide, è tornata a commemorare l’appuntato Donato Fezzuoglio a 15 anni esatti dalla sua scomparsa.

Il giovane carabiniere, Medaglia d’Oro al Valor Militare, perse la vita il 30 gennaio 2006 proprio a Umbertide, nel tentativo di sventare una rapina ai danni della filiale del Monte dei Paschi di Siena in via Andreani.

La cerimonia, quest’anno, è stata molto più contenuta per numero di presenti, nel rispetto dei rigidi protocolli dovuti all’emergenza sanitaria in atto.

La vedova Emanuela Becchetti e il figlio Michele, unitamente al Comandante della Legione Carabinieri Umbria Gen. Antonio Bandiera, al Vicario del Prefetto di Perugia Chiara Armenia, al Questore di Perugia Antonio Sbordone e al sindaco di Umbertide Luca Carizia, hanno deposto una corona ai piedi della lapide che ricorda il tragico evento, sostando poi in un breve ma intenso momento di raccoglimento.

A seguire, nella vicina chiesa del Cristo Risorto, alla presenza di personalità politiche e militari della provincia, ma anche di ex colleghi e conoscenti di Donato Fezzuoglio, è stata celebrata una Santa Messa in ricordo del militare – molto apprezzato per le sue qualità soprattutto umane – officiata dal Cappellano Militare Interforze don Aldo Nigro.