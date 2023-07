Ufficio per coworking a disposizione di professionisti under 40, domande aperte fino al 31 luglio - Tuttoggi.info

Il Comune di Città di Castello apre al Centro Servizi di Cerbara un laboratorio d’impresa per i professionisti under 40 tifernati, online l'avviso pubblico

E’ online l’avviso pubblico del progetto “Smart Lab for Future”, con cui il Comune tifernate metterà a disposizione di professionisti under 40 residenti a Città di Castello – che abbiano avviato un’attività imprenditoriale con l’apertura da almeno 5 anni della partita Iva – uno spazio di lavoro gratuito in Office Sharing al Centro Servizi di Cerbara, per sviluppare idee, potenziare la propria impresa e creare sinergia con altre professionalità.

L’ufficio per il coworking, già allestito nei locali di proprietà di Sogepu, offrirà ad un nucleo iniziale di 6 giovani imprenditori locali l’opportunità di utilizzare in completa autonomia per un anno una postazione di lavoro con impianto di condizionamento dell’aria, dotata di servizio di connettività Internet Wifi, di una stampante multifunzione in rete, di un armadietto con chiusura a chiave, di una cassetta postale per la ricezione della corrispondenza all’ingresso del Centro Servizi, di una sala riunioni e di servizi igienici.

Su richiesta degli utilizzatori, l’amministrazione comunale potrà mettere a disposizione un notebook, un videoproiettore e altre strumentazioni elettroniche e di supporto all’attività lavorativa di cui ha disponibilità. Una risposta operativa a chi ha bisogno di un punto di riferimento efficiente per dare impulso alla propria attività, alla quale avranno diritto i primi candidati in possesso dei requisiti richiesti, che presenteranno domanda al Comune di Città di Castello entro le ore 14 del prossimo 31 luglio, nelle modalità previste dall’avviso pubblico.

“Scommettere sulle idee dei giovani, su una nuova fase di sviluppo della città, ha bisogno di gesti concreti e con questa operazione gettiamo le basi per costruire l’incubatore di start-up che possa lanciare nuove esperienze imprenditoriali nel nostro territorio in grado di competere con una proposta innovativa nei contesti nazionali e internazionali”, spiegano il sindaco Luca Secondi e il vice con delega allo Sviluppo Economico Giuseppe Bernicchi, che sottolineano l’intento di “mettere in atto inedite strategie di intervento per favorire un tessuto imprenditoriale innovativo e dinamico, favorendo l’accesso delle nuove generazioni al mondo del lavoro”.

Il nuovo spazio di coworking al Centro Servizi metterà a disposizione un luogo di lavoro per giovani professionisti che non necessitano di un ufficio tradizionale, ma di una postazione operativa a supporto della propria attività, dove beneficiare anche di possibili sinergie professionali, contatti, relazioni e opportunità di crescita e sviluppo delle proprie potenzialità derivanti dallo scambio di competenze. L’uso responsabile di spazi, servizi e attrezzature concesse dal Comune sarà disciplinato da un apposito regolamento, che prevede l’esclusiva disponibilità di locali e attrezzature per i candidati ai quali è stata concessa l’opportunità, senza la possibilità di concedere a terzi l’utilizzo della postazione lavoro. L’accesso sarà consentito senza limiti negli orari di apertura del Centro Servizi e ogni ingresso o uscita sarà registrato da un computer interno.

Per informazioni è possibile rivolgersi in orario d’ufficio al Servizio Sviluppo Economico del Comune (telefono 075.8529420 e posta elettronica sviluppoeconomico@comune.cittadicastello.pg.it).