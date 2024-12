Drama Netflix con Kim Seon-ho, il nome di Perugia “rimbalza” in Corea

I fan coreani di Kim Seon-ho in attesa dell’uscita di “Can This Love Be Translated?”, titolo provvisorio della produzione Netflix che segna il ritorno al drama dell’attore.

Nella storia, di cui sono state girate diverse scene in Canada e nel centro storico di Perugia, Kim Seon-ho interpreta Joo Ho-Jin un interprete d’italiano ingaggiato per lavorare per la famosissima attrice Cha Moo-hee (Go Yoon-jung).

Idue scoprono di avere una visione del tutto contrastante riguardo l’amore, cosa che li porta a un rapporto conflittuale e pieno di incomprensioni. Tuttavia, man mano che si conoscono scoprono il piacere del dialogo e, attraverso la comprensione delle loro differenze, intraprendono un viaggio di crescita che li porterà ad innamorarsi e completarsi reciprocamente.

Un drama originale Netflix ideato dalle Hong Sisters, autrici delle serie di successo A Korean Odissey e Alchemy of Soul.

Perugia – dopo le polemiche per le scene girate in centro per la serie su Amanda Knox – è tornata per cinque giorni ad essere set cinematografico. Con le scene girate in piazza Italia e piazza IV Novembre e in via Alessi.

Un’ulteriore occasione di promozione per il capoluogo umbro, già famosa in Estremo Oriente, oltre che per la sua Università per Stranieri, per aver ingaggiato, nell’era del presidente Luciano Gaucci, il campione di calcio giapponese Hidetoshi Nakata.