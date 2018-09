Ubriaco guida contromano sulla E45

Ubriaco, guidava contromano sulla E45. Un 38enne è stato fermato dalla polizia stradale nel tratto della E45 che attraversa il territorio comunale perugino, dopo che un automobilista, in sosta al distributore di Ponte Felcino, aveva dato l’allarme. Una pattuglia della polizia stradale, che era a Ponte Pattoli, si è subito messa alla ricerca di quella Ford Fiesta che transitava contromano.

L’auto è stata subito intercettata, ma non prima che una vettura in transito nella giusta direzione si scontrasse con la Fiesta, sia pure lateralmente ed in maniera tale da non provocare i feriti. La Ford Fiesta ha proseguito la sua corsa, ma i poliziotti sono poi riusciti a fermarla. All’interno hanno trovato due persone. L’uomo che era alla guida, un 38enne, sottoposto al test dell’eletilometro, aveva un tasso alcolemico doppio a quello consentito. Per questo è stato denunciato. La sua folle corsa contromano sulla E45 miracolosamente non ha provocato conseguenze più gravi.

