Paciano, è Domenico Lucarelli il candidato del centrodestra

Bancario e promotore finanziario e assicurativo, vanta una lunga esperienza politica e amministrativa

“Il centrodestra compatto sostiene la candidatura a sindaco di Paciano di Domenico Lucarelli”. Lo annunciano congiuntamente i referenti locali di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Che argomentano:

“Domenico Lucarelli rappresenta il profilo giusto per garantire alla comunità di Paciano una guida preparata e competente dopo 70 anni di amministrazioni di sinistra. Bancario, promotore finanziario e

assicurativo, ha ricoperto importanti incarichi sia negli istituti bancari che in altri ambiti e vanta anche una lunga esperienza politica e amministrativa. Il suo amore per il territorio e la sua determinazione sono i presupposti fondamentali del programma di governo della città che vogliamo costruire insieme ai cittadini e alle forze vive di Paciano”.

Le origini e la famiglia, sono il vero tratto distintivo: “Sono nipote di Fantusati Cesare e Maria, cugino di Enrica e Leonardo – ricorda il candidato sindaco – persone molto conosciute e apprezzate a Paciano, ho sempre amato e frequentato il paese, sia da bambino che da adulto. Una volta sindaco lavorerò per garantire un sostegno concreto a giovani, anziani e persone in difficoltà. Mi impegnerò per incentivare il lavoro, favorire le attività produttive soprattutto artigianali, spesso in difficoltà, promuovere zootecnia e agricoltura. Migliorare i collegamenti stradali, sostenere le associazioni di volontariato, incentivare la raccolta differenziata e salvaguardare il centro storico – conclude Domenico Lucarelli – saranno gli obiettivi principali della mia amministrazione”.