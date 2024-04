Tutela dell'ambiente, Comune di Orvieto e Plastic Free Odv Onlus siglano protocollo d'intesa - Tuttoggi.info

Il protocollo, della durata di 5 anni, ha l’obiettivo di “generare benefici per il territorio, snellire gli iter burocratici, favorendo le attività di volontariato, avvicinare l'Ente ai cittadini impegnati nella tutela ambientale“.

Un patto tra istituzioni e cittadini per tutelare l’ambiente e per puntare al riconoscimento di Orvieto come comune “libero” dalla plastica: il Comune di Orvieto e Plastic Free Odv Onlus hanno firmato, il 3 aprile scorso, un protocollo d’intesa

Il protocollo, della durata di 5 anni, ha l’obiettivo di “generare benefici per il territorio, snellire gli iter burocratici, favorendo le attività di volontariato, avvicinare l’Ente ai cittadini impegnati nella tutela ambientale“.

Tra gli impegni di Plastic Free previsti nell’accordo, l’organizzazione di appuntamenti di pulizia ambientali per la rimozione dalla natura di plastica e rifiuti non pericolosi, la sensibilizzazione nelle scuole e attraverso i social network, attività di salvaguardia attraverso segnalazioni di abbandoni illeciti di rifiuti. Il Comune, invece, si impegna a garantire la rimozione dei sacchi al termine della pulizia ambientale attraverso l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti, a prestare maggiore attenzione e alle segnalazioni di abbandoni illeciti, ad agevolare le attività di sensibilizzazione inserite nel protocollo d’intesa.

“Siamo molto soddisfatti di questo accordo con Plastic Free“, commenta il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani. “L’associazione in questi anni è riuscita a coinvolgere nelle sue attività molti giovani e altre realtà associative del territorio. Come amministrazione siamo impegnati anche sul fronte della riduzione dei rifiuti di plastica, come dimostrano le recenti nuove installazioni delle case dell’acqua nel centro storico, a Ciconia, e quella in programma a Orvieto scalo, ma l’apporto che possono dare i cittadini e le associazioni nel segnalare le situazioni più critiche e nel sensibilizzare alle buone pratiche di comportamento sulle tematiche ambientali è fondamentale e va alimentato“.