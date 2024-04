“Tutela del made in Italy”, incontro il 10 aprile a Foligno - Tuttoggi.info

Anche in Umbria sono tanti i settori che possono accedere ai finanziamenti della legge di tutela del Made in Italy: se ne parla nella sede Sviluppumbria

Dai frantoi ai fornai, dai marchi storici alla ceramica, all’avvio dell’attività imprenditoriale femminile, fino agli studenti dei licei con un nuovo percorso formativo. Anche in Umbria sono tanti i settori che possono accedere ai finanziamenti della legge di tutela del Made in Italy, approvata di recente. Una grande opportunità della quale si parlerà mercoledì 10 aprile, alle ore 11, nella sede di Sviluppumbria di Foligno, in via Andrea Vici 28. Un appuntamento organizzato in occasione della giornata Nazionale del Made in Italy, indetta per il 15 Aprile 2024, con al centro la Legge 206 recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy”.

L’incontro, presieduto da Paolo Alunni Pistoli, responsabile regionale dipartimento di FDI per le imprese e mondi produttivi, vedrà gli interventi di Carmelo Campagna, presidente di Gepafin e presidente Ordine Commercialisti di Terni; di Enrico Guarducci, presidente Ordine dei Commercialisti di Perugia. I lavori si apriranno con il saluto di Michela Sciurpa, Amministratore Unico di Sviluppumbria (nella foto).