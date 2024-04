Trovato morto a 21 anni dal coinquilino, dolore a Campello per Flavio - Tuttoggi.info

Campello sul Clitunno piange la morte di Flavio Benedetti, stroncato a 21 anni da un malore mentre era a Roma

La comunità di Campello sul Clitunno è sconvolta dal dolore per la morte di Flavio Benedetti, trovato morto in casa a 21 anni. Il giovane aveva preso in affitto un’abitazione a Roma da qualche tempo ed è stato proprio qui che il suo coinquilino l’ha trovato senza vita, venerdì pomeriggio, stando a quanto riporta Il Messaggero.

Nonostante i soccorsi, per il giovane campellino non c’è stato purtroppo nulla da fare. A stroncargli la vita in modo improvviso ed inaspettato sarebbe stato un malore, forse legato ad una patologia preesistente.

La notizia della morte di Flavio Benedetti ha gettato nello sconforto l’intera comunità locale, che si è stretta attorno ai suoi familiari. I funerali non sono stati ancora fissati.