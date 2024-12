Trasferta in Abruzzo oggi per Lucky Wind. La squadra punta al riscatto - Tuttoggi.info

Non drammatizzano in casa Lucky Wind, ma il rammarico per la pesante sconfitta casalinga inferta ai folignati da un agguerrito Basket Gualdo, brucia ancora come il sale sulla ferita.

Una partita, quella di domenica scorsa, giocata sottotono dai Falchi che puntano ora a esorcizzare la débâcle affidando alle due prossime trasferte abruzzesi la loro voglia di riscatto.

Ad attendere Lucky Wind, domenica 15 dicembre, l’Ubibasket Lanciano – provincia di Chieti –, con la squadra che dovrà però lasciare a casa due giocatori chiave squalificati per un turno: Raul Diaz, capocannoniere del campionato e Luca Guerrini.

Una partita tutta da giocare contro un Lanciano formazione molto giovane, con alcuni tesserati anche in B, ma soprattutto difficile dal punto di vista mentale per i ragazzi di coach Tommaso Bruno chiamati a chiudere meglio possibile la fine dell’anno e soprattutto rimettersi in carreggiata dopo la “sbandata” nel derby.

Poi il 21 dicembre altro appuntamento in terra abruzzese per la partita contro il Roseto Academy che traghetterà il campionato nella pausa natalizia.

Ma in questi giorni nelle giornate UBS non solo allenamenti e partite. L’atmosfera natalizia si è fatta sentire anche sui campi di gioco coinvolgendo tutti, dai piccoli del minibasket alla prima squadra, genitori, amici, sostenitori, staff tecnico e allenatori, in uno scintillante Christmas Party. Una festa tra buon cibo e una classicissima tombolata che venerdì 13 ha richiamato oltre 250 persone a Cantalupo di Bevagna, ospite speciale la sindaca del borgo umbro Anna Rita Falsacappa.

Una serata meravigliosa. Ma ora non c’è che domenica, quando la palla sarà tutta e soltanto nelle mani del roster Lucky Wind.





