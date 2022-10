Troupe di Rai 2 a Città di Castello, tanti tifernati protagonisti dell'ultima puntata di "Felicità" - Tuttoggi

Durante la puntata il conduttore ha avuto il piacere di visitare proprio la nuova sede principale di Cepu nella zona industriale di Cerbara. Roberta Burini, direttrice marketing del network Cepu, ha raccontato i traguardi raggiunti dall’azienda e gli obiettivi futuri, tra i quali il sogno dell’imprenditore Polidori di portare anche a Città di Castello una sede universitaria in presenza.

Durante la giornata le telecamere di Rai 2 hanno fatto un giro in città, tra la gente e il mercato settimanale, riprendendo gli scorci e le bellezze del centro storico, dove c’è stato anche l’incontro con il sindaco Luca Secondi. Vicedomini ha poi incontrato la storica guida Dino Marinelli in Pinacoteca per poi proseguire il suo tour verso i musei Burri, dove ha intervistato il presidente della Fondazione Palazzo Albizzini Bruno Corà, passando poi per Villa Montesca per una conversazione con il direttore della Fondazione Fabrizio Boldrini, fino ad arrivare a Fraccano nella cucina dell’enogastronoma Silvana Cagnoni.