Notte in Pinacoteca con Dino Marinelli, in anteprima il trailer del film "Il custode della memoria" - Tuttoggi

Realizzato dalla produzione Alice Cinema, “Il custode della memoria” vanta la partecipazione di molti personaggi pubblici come: l’attrice Valeria Ciangottini, l’onorevole Vittorio Sgarbi, l’attore Michelangelo Pulci, lo storico Alvaro Tacchini, l’assessore alla Cultura Michela Botteghi, i giornalisti Sara Scarabottini e Massimo Zangarelli, il deputato Walter Verini e molti altri.

La troupe che ha realizzato il documentario è composta da professionisti del mondo dello spettacolo tutti originari di Città di Castello (direttore della fotografia: Cristian Doti; fonico: Michele Fiorucci; produttore esecutivo: Luca Rubini; fotografo di scena: Marco Milanesi; direttore di produzione: Alessandro Simoncini; montatore: Marco Rizzari), che con questo progetto intendono fare un omaggio a Dino Marinelli in occasione dei suoi 90 anni e a tutta la cittadinanza.

La pellicola sarà poi integralmente presentata in una serata evento, nell’ambito della kermesse cinematografica CdCinema, sabato 16 luglio alle 21.30, nel cortile di Santa Cecilia a Città di Castello.

La serata di domenica 3 luglio, che fa parte degli eventi promossi dal Comune di Città di Castello per i festeggiamenti dei 110 anni della Pinacoteca comunale, sarà anche animata da letture interpretate dagli attori Irene Bistarelli e Mauro Silvestrini, tratte dai meravigliosi racconti di Dino Marinelli, ambientati proprio in Pinacoteca: dalla storia della Sora Laura, il leggendario fantasma del palazzo, al racconto della terrificante notte in cui si svolse il ballo angelico. Per assistere alla serata in giardino con Dino Marinelli l’ingresso sarà libero e gratuito, prenotazione consigliata scrivendo a: cultura@ilpoliedro.org o chiamando lo 0758554202