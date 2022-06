Pinacoteca compie 110 anni, si festeggia con 3 giorni di eventi e una "mega foto" da Guinness - Tuttoggi

Questo evento è senza dubbio la ciliegina sulla torta di un ricco programma di iniziative che, questa mattina (24 giugno), è stato presentato in Comune dal sindaco Luca Secondi e dall’assessore alla Cultura Michela Botteghi. “110 anni è un anniversario intermedio ma, dopo 2 anni di chiusure, ogni occasione è propizia per tornare nei musei e puntare i riflettori sul nostro patrimonio artistico” hanno dichiarato i due amministratori, presentando le iniziative che prenderanno il via mercoledì 29 giugno, giorno dell’inaugurazione del museo ad opera di Elia Volpi nel 1912 e proseguiranno sabato 2 e domenica 3 luglio con eventi rievocativi, musicali e folkloristici, in collaborazione con Soprintendenza, Il Poliedro, Compagnia dei Balestrieri.

Mercoledì 29 alle 17.30, come tributo al compleanno della Pinacoteca, insieme a Giovanni Luca Delogu, responsabile di zona della Soprintendenza Archeologia, sarà possibile una visita accompagnata da interventi musicali del maestro Fabio Battistelli e Stefano Falleri, con la Compagnia dei Balestrieri che “popolerà” il Palazzo ricreando un atmosfera rinascimentale. Un particolare e doveroso tributo ci sarà anche per Dino Marinelli, custode, storico e cantore sopraffino della Pinacoteca comunale che l’ha vissuta e amata per tutta la vita e descritta nei libri ed articoli sempre con grande passione. A lui sarà dedicato un momento speciale del programma, domenica 3 luglio alle ore 21,30 nel Giardino rinascimentale della Pinacoteca.

Programma

Mercoledì 29 giugno, ore 17.30

Giardino della Pinacoteca

Buon compleanno, Pinacoteca! 110 anni dall’inaugurazione della Pinacoteca, visita accompagnata da interventi musicali di Fabio Battistelli e Stefano Falleri

Sabato 2 luglio ore 10-13

Palazzo Vitelli alla Cannoniera

Buon compleanno, Pinacoteca! La visita dei 110 anni. A cura di Poliedro Cultura in collaborazione con Mauro Silvestrini, Compagnia dei balestrieri. Musica per i 110 anni della Pinacoteca con Anthony Guerrini, Massimo Agostinelli, Paolo Manetti

Piazza Gabriotti Ore 16.30

La Grande Foto dei 110 anni a cura di Francesco Rosi e Centro fotografico tifernate

Domenica 3 luglio ore 14.30-18.30

Palazzo Vitelli alla Cannoniera

Buon compleanno, Pinacoteca! La visita dei 110 anni!

A cura di Poliedro Cultura in collaborazione con Mauro Silvestrini, Compagnia dei balestrieri

Musica per i 110 anni della Pinacoteca con Sandro Lazzeri, Stefano Falleri, Flavio Iuliani, Emiliano Leonardi

Giardino della Pinacoteca ore 21.30

Pinacoteca memoir, incontro con Dino Marinelli

Letture e presentazione in anteprima del trailer

del documentario “Il custode della memoria”, regia di Elena Giogli