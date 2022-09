"Monica Bellucci ambasciatrice di Città di Castello nel mondo", la diva compie 58 anni - Tuttoggi

Nel 2000 la Bellucci tocca l’apice mondiale della sua popolarità grazie al sensualissimo e struggente film “Malena” di Giuseppe Tornatore. Da qui in poi la carriera della tifernate conta altre e importanti pellicole, tra cui “Asterix e Obelix – Missione Cleopatra”, “Ricordati di me”, “Matrix (Reloaded e Revolution)“, “La passione di Cristo”, “Manuale d’amore” (2 e 3), “Baarìa”, “La Befana vien di notte” e il recentissimo “Siccità”, da ieri (29 settembre) nelle sale.

Nonostante lo sconfinato sex appeal e le curve generose che negli anni l’hanno collocata nell’olimpo delle donne più belle del mondo, Monica si è detta sempre fiera soprattutto delle sue origini. La neo 58enne, in varie interviste, non ha mai nascosto l’importanza del suo luogo natio e il fascino del dialetto tifernate, che spesso cita mettendo da parte una dizione perfetta ormai acquisita negli anni. A dimostrazione di ciò la sua parte nel film di Paolo Virzì “N (io e Naploeone)”, dove interpreta una cortigiana che parla esclusivamente il vernacolo di Città di Castello.

La Valtiberina, in effetti, deve gran parte della sua fama anche a questa donna. Città di Castello, per lo meno, è associata nel mondo, ma anche in Italia, ad Alberto Burri e Monica Bellucci. “I più sinceri ed affettuosi auguri di buon compleanno ad una concittadina illustre, da sempre ambasciatrice nel mondo della nostra città e delle sua gente, sempre pronta ad evidenziare con orgoglio e senso di appartenenza le proprie origini nel corso della sua strepitosa carriera – ha dichiarato il sindaco tifernate Luca Secondi – E’ ancora vivo in tutti noi il ricordo della sua visita a sorpresa nell’aprile 2019, in occasione dell’inaugurazione della biblioteca Carducci, edificio che frequentò quando fu sede della palestra femminile del liceo classico. Le presenze di Monica Bellucci nella nostra città, quando possibili, oltre che gradite, rappresentano un gesto di amore e vicinanza della celebre attrice alle sue origini che ci rendono orgogliosi”.