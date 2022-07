Monica Bellucci di nuovo "a casa", cena in centro storico e due chiacchiere col sindaco - Tuttoggi

Anche il sindaco Luca Secondi, di passaggio dopo aver partecipato ad un’iniziativa nel vicino Teatro degli Illuminati, si è incontrato per qualche momento con la celebre attrice. “La presenza di Monica Bellucci a Città di Castello nel nostro bellissimo centro storico animato da tante persone e turisti che frequentano i nostri locali pubblici e privati per qualche ora di relax è senza dubbio motivo di orgoglio per tutti noi, soprattutto per le belle parole che riserva sempre alla città, alle sue eccellenze e alla sua gente a cui è legata da affetto e amicizia”, ha dichiarato il sindaco.

Sono rare ma comunque intense e significative le occasioni in cui Monica Bellucci si concede qualche momento di permanenza in Altotevere, dove torna spesso da mamma Brunella e papà Pasquale e dai parenti ed amici tifernati a cui è legatissima, nonostante i pressanti e importanti impegni lavorativi tra cinema e teatro.

Monica Bellucci, come ha raccontato ieri sera al sindaco Luca Secondi, sta girando in Italia “Mafia Mama”, una commedia al femminile di Catherine Hardwicke con Toni Collette e poi in autunno riprenderà la tournèe teatrale “Maria Callas – Lettere e memorie”. Lavori in tutto il mondo ma sempre con l’Italia e Città di Castello nel cuore per la bellissima Monica, come ha dichiarato qualche giorno fa ad un noto settimanale: “Vengo spesso in Italia anche se abito a Parigi: ho le mie amiche e la mia famiglia”.