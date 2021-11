Monica Bellucci, "Dolcetto o scherzetto" in Altotevere - Tuttoggi

L'attrice tifernate è tornata al Castello di Sorci di Anghiari nel giorno di Halloween, foto ricordo tra decori di ragnatele e pranzo a base di tagliatelle, arrosto, torcolo e vinsanto

“Dolcetto o scherzetto” in Altotevere per Monica Bellucci. Toccata e fuga per la bellissima attrice che ha trascorso in famiglia il pomeriggio di ieri (31 ottobre) al Castello di Sorci di Anghiari (Ar), da sempre un caro “rifugio” per lei e i suoi cari.

Accolta come al solito dalla famiglia Barelli (indimenticabili in passato le serate con Primetto e Gabriella) ed in particolare da Veronica, la 57enne star del cinema, icona della bellezza Made in Italy, non è certo passata inosservata anche se arrivata, come suo solito, all’improvviso.

Ma stavolta anche Monica è stata sorpresa, da ciò che ha trovato nel “suo” Castello di Sorci: una cascata di ragnatele all’ingresso del cortile, la corte interna del 1100, in pieno stile Halloween, davanti alla quale ha voluto farsi fare una foto ricordo.

Divertitissimi, tutti i membri della famiglia Bellucci, sempre numerosi e festosi, si sono accomodati al solito tavolo, imbandito con le intramontabili tagliatelle, arrosti e contorni e il proverbiale torcolo e vinsanto.

L’ultima volta di Monica Bellucci al Castello di Sorci risale alle vacanze di Natale 2019 quando si presentò bella più che mai con un nuovo taglio di capelli.