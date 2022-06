"C'è Thomas Tuchel in piazza Gabriotti!", l'allenatore del Chelsea a cena sotto il Duomo - Tuttoggi

Piacevole sorpresa venerdì sera (10 giugno) nel cuore di Città di Castello, il tedesco campione d'Europa e del mondo con la squadra londinese si è concesso una visita serale in centro storico

Arriva l’estate in Altotevere e, puntuali come ogni anno, tornano anche i vip. Ieri sera (10 giugno) a Città di Castello è stato avvistato Thomas Tuchel, attuale allenatore del Chelsea, alla guida del quale lo scorso anno ha vinto sia la Uefa Champions League che la Coppa del mondo per club.

Il “mister” tedesco – che è stato anche campione di Francia con il Psg per due stagioni consecutive – ha cenato in piazza Gabriotti ai piedi della scalinata del Duomo tifernate, in compagnia di una donna, ma non è certo passato inosservato soprattutto agli occhi di tanti bambini amanti del calcio che, al grido “Thomas Tuchel uno di noi!”, gli hanno pure chiesto un selfie (ad alcuni pure gentilmente concesso).