Anthony Hopkins al Castello di Reschio, ma sui social celebra...la Toscana - Tuttoggi

Il celebre attore di Hollywood appare incantato dalla bellezza di due cavalli nell'antica tenuta umbra di Lisciano Niccone, nel commento al video una distrazione da Oscar "Un magico giorno sotto il sole della Toscana"

Anthony Hopkins “ipnotizzato” dal galoppo di due bellissimi cavalli. Non è l’inizio di una sceneggiatura né la scena di un film ma è successo davvero, ieri pomeriggio (6 giugno), al Castello di Reschio, nel Comune di Lisciano Niccone.

L’attore premio Oscar sussurra malapena “beautiful” (“bellissimo”), letteralmente incantato dal galoppo dei due animali. Forse troppo. La celebre star di Hollywood infatti, nel condividere il video sui social (vedi sotto), si lascia andare ad una distrazione scrivendo a commento “Magical day under the Tuscan sun“, ovvero “Un magico giorno sotto il sole toscano”.

Per Anthony Hopkins un errore “da Oscar”, dunque, ma non così madornale, visto che il confine toscano dista neanche un chilometro. In questi giorni il protagonista de “Il Silenzio degli Innocenti” – per il quale vinse nel ’92 la statuetta d’oro, oltre a quella più recente per “The Father” – era già stato nella vicina Cortona (Ar), lo scorso 28 maggio aveva calamitato l’attenzione di tutta Assisi.