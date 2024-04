Spaccia nei pressi dell'Abbazia, in fuga dai carabinieri con coca e coltello | Arrestato 23enne - Tuttoggi.info

Il giovane era stato segnalato più volte nei dintorni dell'edificio sacro di Montecorona (Umbertide), aveva con sé 15 dosi, un coltello a serramanico e 140 euro

Si aggirava da giorni, con fare sospetto, nei pressi dell’Abbazia di Montecorona (Umbertide), segnalato più volte anche dai cittadini, tanto da spingere i carabinieri ad intervenire per un controllo.

L’uomo in questione, però, – un 23enne di origini marocchine, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora – ha subito tentato la fuga nella vicina zona boschiva non appena vista la pattuglia giunta sul posto.

I militari, dopo neanche un minuto di inseguimento, lo hanno subito raggiunto e fermato. Il giovane, poi sottoposto a perquisizione, aveva con sé ben 15 dosi di cocaina per un totale di 21 grammi, un coltello a serramanico e la somma di 140 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il 23enne, già gravato da precedenti proprio in materia di stupefacenti, è stato quindi dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio e deferito alla Procura di Perugia per il possesso ingiustificato di arma bianca. Lo stesso è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Stazione Carabinieri di Umbertide in attesa della convalida dell’arresto, avvenuta poi il mattino successivo.