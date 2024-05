Ternana, tutto in 90 minuti: servono i 3 punti, con il pari combinazioni thriller

Le Fere devono vincere contro la FeralpiSalò, un passo falso dello Spezia contro il Venezia può valere la salvezza diretta

Il destro di Distefano al 78′ consente alla Ternana di giocarsi la salvezza diretta negli ultimi 90 minuti del campionato. Le Fere sono attualmente al quintultimo posto, che vorrebbe dire disputare lo spareggio playout con il Bari (appaiato a quota 38 con l’Ascoli).

Il sestultimo posto, occupato dallo Spezia, che nell’ultima gara ha pareggiato, è ad un solo punto.

Vincendo contro la FeralpiSalò già retrocessa gli umbri sarebbero sicuri di evitare la retrocessione diretta e di conquistare addirittura la salvezza qualora lo Spezia non riuscisse a superare il Venezia. Che però per conquistare la Serie A senza passare per i playoff ha un solo risultato: vincere, sperando in un passo falso del Como, impegnato contro il Cosenza già salvo.

Occhio però anche agli impegni del Bari, che ospita il Brescia, e dell’Ascoli, che affronta in casa il Pisa. Qualora le due squadre che seguono la Ternana dovessero vincere e le Fere raccogliere solo un punto, si aprirebbe il conteggio degli scontri diretti tra le formazioni a quota 41 (e potrebbe esserci pure lo Spezia sconfitto) per decretare salvezza diretta, playout e retrocessione.

La vittoria contro il quotato Catanzaro, che a Terni si giocava il quarto posto, è però un buon segnale sulla condizione, fisica e mentale, dei ragazzi di Breda.