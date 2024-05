Prosegue il progetto di potenziamento in Ground and Cabin Crew dell'Alberghiero Spoleto | Arriva Ryanair - Tuttoggi.info

Con questa iniziativa, l’Istituto Alberghiero conferma il suo impegno nel promuovere il collegamento tra istruzione e mondo del lavoro,

L’Istituto Alberghiero “G. De Carolis” di Spoleto ha organizzato lo scorso 15 maggio un evento speciale nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa per il settore dell’Accoglienza Turistica e del nuovo progetto di potenziamento in Ground and Cabin Crew (Assistenti di Volo) che, dopo una fase di start up propedeutica, partirà ufficialmente dal prossimo anno scolastico 2024-2025.

Per approfondire:

Nell’affollato appuntamento del 15 maggio si è tenuto un incontro di presentazione e formazione a cura della compagnia aerea Ryanair, ormai leader incontrastata del volo commerciale in Europa.

Promosso ed organizzato dal Dipartimento di Accoglienza Turistica, l’evento ha voluto fornire ancora una volta una panoramica dettagliata delle diverse figure professionali all’interno della compagnia aerea, offrendo agli studenti un’opportunità unica di apprendimento e orientamento professionale.

La mattinata si è articolata in due sessioni distinte: dalle 11 alle 12.30, con la presentazione e la formazione rivolta alle classi seconde del corso di Enogastronomia, alle classi terze, quarte e quinte del corso di Accoglienza Turistica. Dalle 12.30 alle 13 l’evento si è concluso con un rapido scambio di battute con i giornalisti presenti. Protagonista della giornata il dott. Mauro Bolla, Country Manager Italia ed Head of Communications per Italia, Albania, Grecia, Cipro e Romania di Ryanair.

L’evento è stato introdotto dalla Dirigente Scolastica Roberta Galassi, con il sostegno della DSGA Maria Margherita Lezi, e ha visto la partecipazione, in qualità di moderatore d’eccezione, dell’Aviation Writer Emanuele Ferretti e tra gli ospiti per l’Accademia del Volo-Cepu di Perugia (presso l’Aeroporto “San Francesco d’Assisi) del consulente esterno e comandante di aeromobile Cpt. Leonardo Micheli.

Con questa iniziativa, l’Istituto Alberghiero “G. De Carolis” di Spoleto conferma il suo impegno costante nel promuovere il collegamento tra istruzione e mondo del lavoro, offrendo ai suoi studenti opportunità formative e di crescita professionale sempre più ampie e diversificate come questa nel meraviglioso ed affascinante mondo dell’aviazione.

Dal canto suo, Ryanair, per voce di Mauro Bolla, ha offerto agli studenti presenti un quadro esaustivo di come la compagnia di volo irlandese sia ormai arrivata ad essere la leader tra i vettori conosciuti per volo passeggeri in Europa. Punti di forza, la capillarità delle rotte, la possibilità di gestire il proprio volo secondo necessità e costi desiderati e la comodità della prenotazione online. Dall’incontro è emerso anche quanto il rapporto di collaborazione con lo scalo aeroportuale dell’Umbria sia ormai forte e consolidato. Oltre il fatto che da poco è possibile frequentare anche una scuola di volo qualificata Enac, l’Accademia di volo Cepu, Ryanair non ha fatto mistero di voler aprire a Perugia una officina per manutenzione e pronto intervento che dal punto di vista dell’offerta lavorativa e volume di impiego commerciale rappresenta un notevole investimento sul territorio regionale.