L'Alberghiero spicca il volo con Neos Air, ufficialmente aperto il Corso per Assistenti di Volo | Video - Tuttoggi.info

L’Alberghiero “G. De Carolis” di Spoleto conferma il suo impegno costante nel promuovere il collegamento tra istruzione e mondo del lavoro

L’Istituto Alberghiero “G. De Carolis” di Spoleto ha ideato e promosso un evento speciale nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa per il settore dell’Accoglienza Turistica e del nuovo progetto di potenziamento in Ground and Cabine Crew (Assistenti di Volo) che, dopo una importante fase di start up propedeutica, partirà ufficialmente dal prossimo anno scolastico 2024-2025.

Venerdì 15 marzo si è infatti tenuto un incontro presso la sala conferenze dell’Istituto un incontro di presentazione e formazione a cura della rinomata Compagnia Aerea Neos Air.

Promosso ed organizzato dal Dipartimento di Accoglienza Turistica, l’evento mira a fornire una panoramica dettagliata delle diverse figure professionali all’interno della compagnia aerea, offrendo agli studenti un’opportunità unica di apprendimento e orientamento professionale.

La giornata si è articolata in due sessioni distinte: dalle 9 alle 13, la presentazione e la formazione è stata indirizzata alle classi seconde del corso di Enogastronomia. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 19, la Neos Air si è invece indirizzata sul tema della formazione e il pre-recruiting per le posizioni di hostess e steward, coinvolgendo le classi terze, quarte e quinte del corso di Accoglienza Turistica ed Enogastronomia.

Formazione che, vale la pena ricordarlo, avverrà una volta superata la fase di recruting della compagnia aerea, presso il Centro specializzato Lufthansa a Francoforte, con la quale Neos ha una partnership tecnica sul tema specifico.

Grande e partecipato l’interesse degli studenti presenti, i quali hanno anche potuto provare e capire la strumentazione necessaria per il primo soccorso in aereo (mascherine dell’ossigeno, salvagenti, o anche maschere ignifughe per spengere piccoli incendi a bordo.

L’evento è stato presentato dalla Dirigente Scolastica dell’istituto Alberghiero Roberta Galassi, con il sostegno della DSGA Maria Margherita Lezi, e con il coordinamento dei Professori Andrea Martoglio e Simon Luca Antimiani e ha visto la partecipazione di ospiti d’onore quali l’Aviation Writer Emanuele Ferretti ed i responsabili di Neos Air, Emiliano Lisi (Recruitment Manager HR Department), Giuseppe Pace (Recruiter), Anna Kuricki (Recruiter) e Agata Sbrilli (Assistente di Volo).

Da tempo la compagnia Neos Air, che oggi è completamente partecipata dal colosso del turismo italiano Alpitour, svolge un ruolo strategico nel sistema del trasporto aereo turistico e non solo in Italia, Europa e su alcune significative rotte internazionali. Molto “alto” anche il valore economico e di traffico degli aeromobili di Neos per scopi specifici (trasporto in emergenza di passeggeri da paesi critici, come recentemente è accaduto in Afghanistan o noleggi specifici per squadre sportive etc.). Prossimamente Neos aprirà nuovi importanti canali di volo con l’India.

Con questa iniziativa, l’Istituto Alberghiero “G. De Carolis” di Spoleto conferma il suo impegno costante nel promuovere il collegamento tra istruzione e mondo del lavoro, offrendo ai suoi studenti opportunità formative e di crescita professionale sempre più ampie e diversificate come questa nel meraviglioso ed affascinante mondo dell’aviazione.

Foto e video: Tuttoggi (Carlo Vantaggioli)