Best in Class 2024: TeamSystem celebra le eccellenze della ripresa economica italiana - Tuttoggi.info

L'evento, in collaborazione con Euroconference e Forbes, avrà luogo il 14 maggio a Cernobbio, un luogo che ha già ospitato con successo l'evento lo scorso anno

TeamSystem, una delle principali aziende italiane nel settore della digitalizzazione aziendale, sta per tornare con uno degli eventi più attesi dell’anno: Best in Class 2024. Dopo il successo dell’edizione precedente, il focus è ancora una volta sul riconoscimento delle eccellenze che guidano la ripresa economica del Paese.

Il contesto economico italiano ha dimostrato una resilienza sorprendente, con una crescita del PIL che ha superato le aspettative sia nel 2022 che nel 2023. Nel 2023, il PIL ha registrato un aumento dello 0,7%, confermando la posizione dell’Italia come una delle economie in crescita più rapida all’interno dell’Eurozona (0,5 %). In questo contesto di crescita economica, diventa essenziale riconoscere il ruolo cruciale delle figure professionali di spicco, in particolare consulenti del lavoro e commercialisti, che svolgono un ruolo chiave nell’aiutare le imprese italiane a raggiungere il successo. È proprio per celebrare e premiare l’impegno di queste figure che TeamSystem ha deciso di organizzare per il terzo anno consecutivo l’evento Best in Class.

L’evento, in collaborazione con Euroconference e Forbes, avrà luogo il 14 maggio a Cernobbio, un luogo che ha già ospitato con successo l’evento lo scorso anno. La giuria selezionata e di alto profilo valuterà i candidati in quattro categorie chiave: crescita e competenza, innovazione digitale, valore economico e sviluppo di business, e giovani professionisti. Nel dettaglio, la categoria “Crescita e competenza” premierà coloro che hanno dimostrato una crescita significativa nelle proprie competenze professionali o nel volume di business. “Innovazione digitale” metterà in luce coloro che hanno abbracciato con successo le nuove tecnologie per migliorare i servizi offerti ai clienti. Invece, “Valore economico e sviluppo di business” riconoscerà coloro che hanno contribuito maggiormente alla creazione di valore economico per i propri clienti. Infine, la categoria “Giovani professionisti” darà risalto alle nuove generazioni di talenti che si distinguono per la loro competenza e ambizione.

Partecipare a Best in Class non solo offre agli aspiranti professionisti un’opportunità unica di visibilità e riconoscimento, ma sottolinea anche l’importanza del ruolo svolto da consulenti del lavoro e commercialisti nell’ambito della consulenza aziendale. La competizione non riguarda solo il prestigio, ma anche il desiderio di condividere le migliori pratiche e promuovere l’eccellenza nel settore.

Best in Class 2024 si preannuncia come un evento imperdibile per coloro che sono impegnati a guidare la ripresa economica del Paese e per coloro che cercano di distinguersi nel panorama della consulenza aziendale. Sotto i riflettori di Cernobbio, si celebreranno non solo i successi passati, ma anche le promettenti prospettive future per l’Italia.