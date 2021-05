Tragico incidente all'alba, muore ragazza di 21 anni - Tuttoggi

La Mini della tifernate sarebbe l'unica auto coinvolta, ancora al vaglio delle forze dell'ordine le cause e l'esatta dinamica dell'incidente

Tragedia sulla strada, nella notte appena trascorsa (9 maggio), lungo la cosiddetta Pedemontana. Purtroppo si tratta di un incidente mortale, avvenuto poco prima delle 5, nei pressi di Badiali (Città di Castello).

La vittima è una una 21enne tifernate (C.E. le sue iniziali) che, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della sua Mini.

Al vaglio delle forze dell’ordine anche l’esatta dinamica dell’incidente. L’auto ne è uscita praticamente semidistrutta, con una ruota staccatasi letteralmente dalla parte anteriore.

Sul posto, oltre a 118 e carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco di Città di Castello, allertati da un automobilista di passaggio.