Tra il Monza e la A il sogno playoff del Perugia | Formazioni

Per i Grifoni, poi, l’altro stimolo è quello di non farsi superare proprio all’ultima giornata dalla Ternana, ormai esclusa dai giochi promozione, ma rinvigorita dalla vittoria nel derby. E attesa ad Ascoli, contro i bianconeri già sicuri dei playoff, ma in cerca di scalare posizioni, potendo chiudere al quarto posto in caso di altri risultati favorevoli.

Qui Perugia

Alvini si presenta all’ultima di campionato, contro quel Monza che all’andata aveva fatto tremare, con tante assenze. Squalificati Olivieri e Kouan, mentre l’infermeria è piena. Con Sgarbi e Dell’Orco chiamati a stringere i denti.

Qui Monza

Stroppa non ha di questi problemi: nella lista dei convocati mancano infatti soltanto Siatounis e Paletta.

Formazioni ufficiali

Perugia: Chichizola, Sgarbi, Curado, Dell’Orco, Falzerano, Segre, Burrai, Lisi, Matos, Santoro, De Luca. All. Alvini.

Monza: Di Gregorio, Sampirisi, Caldirola, A. Augusto, Pedro Pereira, Ciurria, Mazzitelli, Machin, Molina, Dany Mota, Gytkjaer. All. Stroppa.

Dove vedere Perugia – Monza in tv

La partita Perugia – Monza (ore 20.30) sarà trasmessa in diretta da Dazn in streaming e on demand, Sky e Helbiz Live.