Torna l’incubo furti a Villa Pitignano, si teme altra banda in azione ai Ponti

Ladri in azione nel tardo pomeriggio e in serata, anche con i proprietari in casa | Nuova ondata di colpi dopo quelli dello scorso inverno

Torna l’incubo furti a Villa Pitignano. E in tutta la zona dei Ponti e delle frazioni nord-est di Perugia, lungo il Tevere, si teme la presenza di un’altra banda in azione.

Diversi colpi in abitazione sono stati messi a segno a Villa Pitignano nel tardo pomeriggio e nella serata di venerdì. Prese di mira alcune abitazioni nella zona di via Quirino e via Laocoonte. I ladri sono entrati dalle finestre dei piani superiori, forzandole. In alcuni casi anche con la presenza dei proprietari in casa. Che hanno fatto la triste scoperta soltanto una volta saliti nelle camere per andare a dormire. I ladri hanno arraffato preziosi e il denaro contante trovato.