Elezioni a Norcia, depositate le liste dei 4 candidati a sindaco: i nomi. Le date delle presentazioni - Tuttoggi.info

Depositate le liste a sostegno di Nicola Alemanno, Giuliano Boccanera, Cristina Sensi e Francesco Filippi

Motori caldi, anzi caldissimi, in vista delle elezioni comunali di Norcia dell’8 e 9 giugno 2024. Dei quattro candidati a sindaco che si sfideranno per la fascia tricolore, due sono esponenti della giunta comunale uscente: il sindaco – sospeso da circa un anno – Nicola Alemanno ed il vicesindaco attualmente facente funzione Giuliano Boccanera. Un altro ex assessore di Alemanno – per due mandati, anche se incompleti, ed ormai diversi anni fa – in lizza è Cristina Sensi. Mentre chi non ha mai avuto finora un posto nell’esecutivo cittadino è Francesco Filippi, che però potrà contare del supporto di un altro membro dell’attuale Giunta, l’assessore Nicolas Novelli.

Entro le 12 di oggi era previsto il deposito delle liste, che poi verranno vagliate dall’ufficio elettorale per la loro regolarità. E sin da questa sera sono in programma le presentazioni pubbliche dei candidati sindaci e consiglieri, oltre che ovviamente dei programmi, tutte previste al Digipass. Si partirà da Boccanera, per proseguire domani con Filippi, mentre il 16 maggio sarà la volta della Sensi ed il 19 toccherà ad Alemanno.

Elezioni a Norcia, Nicola Alemanno: lista e presentazione

A sostenere Nicola Alemanno – che è in attesa, il 21 maggio, della sentenza di appello per la condanna per abuso d’ufficio che aveva portato un anno fa alla sua sospensione e per la quale anche la pubblica accusa ha chiesto l’assoluzione – è la sua lista attuale, “Rispetto per Norcia“. Che ha dovuto fare i conti nelle ultime settimane con una pesante fuoriuscita, quella dell’attuale presidente del Consiglio comunale, Pietro Luigi Altavilla. Il primo cittadino uscente è stato il primo venerdì mattina a depositare (ed anche annunciare un paio di giorni fa) la lista in proprio sostegno, composta da: Luca Balsana, Ambrogio Costa, Andrea De Paolis, Massimo Di Terlizzi, Arianna Elisei, Franca Funari, Anna Marignoli, Stefano Pasqua, Giuseppina Perla (assessore uscente), Ulisse Regoli, Anna Salvatori e Marco Valesini (attuale capogruppo di maggioranza). Con il caschetto da cantiere in testa nei manifesti, quello che ha indossato regolarmente dopo il sisma del 2016, il sindaco sospeso ha già iniziato una campagna elettorale d’attacco, soprattutto nei confronti dei suoi ex alleati ed in primis il vicesindaco, addossando a quest’ultimo (seppur senza citarlo direttamente) alcune problematiche sulle manutenzioni assenti e ricordando invece i risultati raggiunti da lui stesso nella ricostruzione. La presentazione pubblica della sua lista si terrà domenica 19 maggio alle ore 21.30 al Digipass.

Elezioni Norcia, Giuliano Boccanera: lista e presentazione

Sarà invece questo pomeriggio (sabato 11 maggio) alle ore 18 la presentazione della lista “Uniti per Norcia“, sempre al Dipass, a sostegno di Giuliano Boccanera, inizialmente prevista per il 24 aprile e poi slittata. Il vicesindaco uscente, che nell’ultimo anno ha retto l’amministrazione comunale nursina, ha dato vita insieme al capogruppo di minoranza Noi per Norcia (gruppo che si è poi spaccato al suo interno), Antonio Duca, ad un progetto politico trasversale, per “superare le divisioni e di unire le proprie forze nello spirito di discontinuità con il passato e nella prospettiva di proporre una più incisiva attività amministrativa per la città”. Stasera, appunto, la presentazione del programma politico e della lista, così composta: Antonio Duca, Pietro Luigi Altavilla (attuale presidente del consiglio comunale), Lorenzo Battistini, Caterina Cappelli, Gianni Coccia, Mirko Di Crescenzio, Francesca Diosi, Francesca Graziosi, Sabrina Palazzeschi, Andrea Russo, Ilario Salvatori e Maria Anna Stella (detta Marianna).

Elezioni Norcia, Cristina Sensi: lista e presentazione

L’unica donna candidata a sindaco di Norcia (dopo 20 anni esatti da quando un’altra donna ci aveva provato, senza successo) in questa tornata elettorale è Cristina Sensi. Dopo l’esperienza da amministratrice in più Giunte guidate da Nicola Alemanno in passato (l’ultima fino al 2015) ed una candidatura alle elezioni regionali con la Lega nel 2019, l’ex assessore si è allontanata dal partito e scende in campo con una lista indipendente, “Libera Norcia“. “Vivo a Norcia da sempre, ne conosco le potenzialità ed i limiti, sono convinta che questa comunità debba ora riappropriarsi della propria vita, di una quotidianità non più fatta di rassegnazione, ma di nuovo entusiasmo ed operosità, divenendo protagonista del presente ed artefice del futuro” aveva spiegato annunciando la sua discesa in campo. La sua lista verrà presentata giovedì 16 maggio alle ore 21.15 al Digipass. I nomi che la compongono sono i seguenti: Alberto Andreoli, Caterina Comino, Maria Cristina D’Abbraccio, Rita Di Giovambattista, Lavinia D’Ottavio,

Giorgio Iorio, Stefania Marucci, Martina Massari, Andrea Mochetto, Simone Narlo, Giuseppe Mattia Pagano e Michela Tancredi.

Elezioni Norcia, Francesco Filippi

Il primo ad annunciare la sua candidatura a sindaco, quasi un anno fa, è stato Francesco Filippi. Ci aveva provato già 10 anni fa, finendo in consiglio comunale come esponente di minoranza. Ora scende in campo con “Ricostruiamo Norcia“: “Vogliamo ricostruirla – spiega – socialmente, fisicamente e moralmente con grande spirito di servizio mettendo in campo tutta la nostra forza e le nostre capacità”. Al suo fianco ha una squadra eterogenea, composta anche da alcuni rappresentanti dell’amministrazione uscente, sia di maggioranza (come l’assessore uscente Novelli) che di minoranza (come Miriana Canali di “Noi per Norcia” e Francesco Battilocchi di “Norcia Liberale”). La sua lista, che verrà presentata domani – domenica 12 maggio – alle 21 al Digipass – è così composta: Silvio Amici detto Ciccio, Francesco Battilocchi detto Filogna, Natascia Bettelli, Fabio Brandimarte, Anna Rita Bucchi, Miriana Canali, Remo Coccia, Nicolas Maria Novelli, Riziero Orsini, Maria Luisa Palmieri, Yuri Taraddei, Arbnor Zulbeari detto Noli.