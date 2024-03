Sindaco Alemanno sospeso, in appello l'accusa chiede l'assoluzione sull'abuso d'ufficio. E lui si ricandida - Tuttoggi.info

In corso il processo d'appello sulla sede della pro loco di Norcia che aveva portato alla sospensione di Nicola Alemanno, sentenza a maggio

Nicola Alemanno ci riprova. L’attuale sindaco di Norcia – seppure sospeso da maggio dello scorso anno – è pronto a ricandidarsi a primo cittadino per il terzo mandato consecutivo (era inoltre già stato sindaco della città di San Benedetto dal 2004 al 2008). La sua volontà era nell’aria da tempo, ma lo ha ufficializzato lui stesso oggi, a margine del processo d’appello in corso a Perugia dopo la condanna per abuso d’ufficio per la sede della Pro loco, che gli era appunto valsa la sospensione ai sensi della legge Severino. Legge che tra l’altro il Governo è in procinto di rivedere, mentre è in corso la procedura che dovrebbe portare all’abrogazione del reato di abuso d’ufficio.

In attesa delle modifiche al codice penale, però, rimane in piedi la vicenda giudiziaria di Alemanno che ha tenuto banco anche a livello nazionale. E intanto questa mattina, davanti alla Corte d’appello di Perugia, si è tenuta l’udienza relativa al ricorso che lo stesso sindaco sospeso (difeso dall’avvocato Massimo Marcucci), insieme all’ex presidente della Pro loco di Norcia Domenico Rossi, ha presentato dopo la condanna in primo grado. Udienza durante la quale la stessa pubblica accusa (il sostituto procuratore generale Berlucchi) ha chiesto la conferma della condanna per falso, ma l’assoluzione in merito al reato di abuso d’ufficio. Richiesta di assoluzione per tutti i reati è stata invece avanzata dai legali dei due imputati. Il processo d’appello è stato rinviato al 21 maggio per la sentenza, ma intanto Alemanno ha annunciato che correrà di nuovo per la fascia tricolore.

Un’ufficializzazione che potrebbe mescolare le carte sugli annunci già fatti in vista delle amministrative di giugno a Norcia. Al momento, infatti, sono già 4 le compagini pronte a scendere in campo, di cui 3 già con candidati a sindaco ufficializzati (Francesco Filippi, Giuseppe Fausti e Cristina Sensi). A cui appunto ora si aggiunge anche Nicola Alemanno.

(foto di repertorio)