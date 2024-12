Case popolari Terni, approvata seconda graduatoria bando ERS - Tuttoggi.info

La direzione Welfare del Comune di Terni informa ha approvato la seconda graduatoria di assegnazione degli alloggi delle case popolari, relativa al Bando ERS anno 2023, a seguito dell’esame delle domande utilmente collocate nella graduatoria definitiva con un punteggio da 16 a 15.

In linea con quanto stimato, in seguito alla pubblicazione della prima graduatoria, ovvero di poter analizzare ulteriori 30 domande entro il 2024, nel corso della commissione del 4 dicembre sono state esaminate le istruttorie effettuate dall’ufficio amministrativo relative a 31 domande e, dopo attenta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge regionale, sono stati attribuiti i punteggi definitivi ai fini dell’assegnazione degli alloggi di ERS.

Delle 31 domande esaminate, 7 sono state escluse, 3 sospese, 8 hanno mantenuto i punteggi avuti in base alle autodichiarazioni, 11 hanno avuto punteggi inferiori, 1 ha avuto punteggio superiore. C’è stata, inoltre, una trasformazione da assegnazione provvisoria a definitiva di un alloggio già occupato.

Verifica delle domande per le case popolari

Come già evidenziato dalla direzione Welfare, le attività di verifica e controllo da effettuare prima delle assegnazioni degli alloggi sono estremamente complesse e richiedono tempi lunghi di attuazione, anche rispetto alle recenti modifiche normative che hanno interessato l’ultimo bando. Grazie al gruppo di lavoro interdirezionale, istituito per l’espletamento delle istruttorie delle domande per le assegnazioni degli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale e già operativo per le verifiche sulle domande con punteggio pari e inferiore a 14, è ora possibile effettuare i necessari controlli velocizzando l’assegnazione degli alloggi disponibili.

Attesa per altre assegnazioni

La direzione Welfare specifica che si è già provveduto all’assegnazione degli alloggi fino ai punti 17. In particolare sono state effettuate 2 assegnazioni e una trasformazione di un’assegnazione provvisoria in definitiva; il prossimo 19 dicembre, altri 11 nuclei familiari verranno convocati per la scelta dell’alloggio e ci sarà la trasformazione di una assegnazione, da provvisoria a definitiva. I richiedenti con un punteggio inferiore a 15 e non esclusi, potranno diventare assegnatari nelle prossime graduatorie di assegnazione, fino all’esaurimento degli alloggi disponibili.

Per ulteriori informazioni 0744.549380; politiche.abitative@comune.terni.it; direzionewelfare@comune.terni.it