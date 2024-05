Elezioni Gubbio, una poltrona per 6 | Depositate le liste, i nomi dei 341 candidati - Tuttoggi.info

Vittorio Fiorucci con 5 liste, seguono Tasso e Girlanda con 4, Nafissi con 3, Della Porta con 2 e Tognoloni con una

E’ scaduto stamattina (11 maggio) il termine per la presentazione delle liste per le prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. I 6 candidati a sindaco di Gubbio non si sono fatti trovare impreparati e hanno depositato entro i tempi i nomi dei candidati consiglieri – 341 in tutto – rappresentanti delle squadre e dei partiti che li sosteranno in questa campagna elettorale.

Gli aspiranti successori di Filippo Stirati – dopo 10 anni di governo a Palazzo Pretorio – sono (in ordine come nella foto): Alessia Tasso (Liberi e Democratici, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Partito Socialista Italiano-Socialisti Eugubini); Vittorio Fiorucci (Gubbio civica-Fiorucci sindaco, Club Millennials, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia), Rocco Girlanda (Gubbio Democratica, Gubbio Viva, Rinascimento Eugubino, Lista Baldinelli-Alternativa per Gubbio), Francesco Della Porta (Pci e Per i Beni Comuni), Leonardo Nafissi (Gubbio Città Futura, Gubbio Partecipa, Sinistra Possibile) e Gabriele Tognoloni (Cantiere Sociale-Sinistra Eugubina).

Questi nel dettaglio tutti i candidati:

Alessia Tasso (4 liste)

Liberi e Democratici (23 candidati): Luca Alunno detto “Pepolo”, Vilma Cacciamani, Susi Casagrande, Giacomo Castellani, Stefano Ceccarelli, Carolina Maria D’Ovidio, Erika Fiorucci, Claudia Fofi, Asia Fumanti, Marco Lilli, Francesco Mencarelli, Michele Menichetti, Simona Minelli, Emilio Morelli, Moreno Moriconi, Lorenzo Notari, Letizia Pannacci, Massimo Pannacci, Edoardo Paradisi, Nicolò Pencedano, Marta Pierucci, Mirko Pompei, Maria Rita Rogari

Partito Democratico (16 candidati): Massimiliano Grilli, Giovanni Manca, Damiano Ambrogi, Massimiliano Bianchini, Claudia Bibiani, Morena Bigini, Genni Bolognini, Bruno Cappannelli, Marco Cardile, Matteo Cecchetti, Nadia Menichetti, Sara Obinu, Giosuè Pannacci, David Stocchi, Fiorella Tomassoni, Giovanna Uccellani

Movimento 5 Stelle (16 candidati): Mauro Salciarini, Rodolfo Rughi, Angelo Ghirelli, Federico Allegrucci, Marcello Fiorucci, Leonardo Rossi, Paola Pandolfi, Euro Urbani, Italo Piccotti, Paola Pierini, Sofia Tsiouri, Loredana Smacchi, Michele Biondi, Francesca Piccotti, Piero Pierotti, Barbara Pacifici

Partito Socialista Italiano-Socialisti Eugubini (19 candidati): Valeria Passamonti, Gabriele Damiani, Marco Morelli, Francesco Zaccagni, Mirko Angeloni, Paolo Bellini, Massimo Ceccarelli, Barbara Dini, Ulisse Fata, Arnaldo Ferranti, Giampiero Laurini, Serena Minelli, Fabrizio Monacelli, Giorgia Ottaviani, Vanessa Fugnanesi, Arianna Mauri, Patrizio Picchi, Nicoletta Saldi, Alessandro Saraca Volpini

Vittorio Fiorucci (5 liste)

Gubbio Civica-Fiorucci sindaco (24 candidati): Cinzia Bianconi, Mauro Biccari, Giuseppa Buttitta, Spartaco Capannelli, Silvia Casoli, Enrico Ceccarelli, Viviana Ceccarini, Lorenzina Cippicciani, Filippo Farneti, Ivo Feliziani, Gianluca Ghirelli, Nancy Latini, Sandro Manca, Visia Mancini, Mattia Martinelli, Alfredo Minelli, Ubaldo Morganti, Francesco Pascolini, Francesca Sannipoli, Robert Satiri, Vittorio Tasso, Diego Varini, Alessandro Vergari, Luca Vinti

Lega (18 candidati): Luca Ramacci, Fabio Barbetti, Giorgio Bei, Michele Carini, Anna Maria Casagrande, Fabiola Ferranti, Claudio Fioroni, Fabio Fiorucci, Fiorella Gaggiotti, Fabio Graziani, Francesca Marcelli, Paola Mencattini, Micaela Parlagreco, Enrico Piergentili, Fabrizio Radicchi, Melissa Tognoloni, Sabina Venturi, Tito Vispi

Fratelli d’Italia (17 candidati): Francesco Gagliardi, Andrea Filippini, Giuseppe Forti, Carlo Gaggi, Chiara Generotti, Oscar Mariani, Adele Martinozzi, Lauretta Meletti, Marco Mencarelli, Daniela Mughini, Alessio Nicchi, Nello Pannacci, Cecilia Passeri, Sara Rinaldini, Marusca Smacchi, Federico Torri Tarelli, Giovanni Vantaggi

Forza Italia (16 candidati): Carlotta Colaiacovo, Alessandra Barcaccia, Francesco Bocci, Riccardo Giuseppe Ciliegi, Giordano Gnagni, Giacomo Manuali, Maria Vittoria Nini, Matteo Naticchi, Pietro Nativiati, Francesco Panfili, Enrico Rosati, Martina Spaziani, Francesco Staffici, Gloria Amadori, Sara Dodaj, Loretta Damiani

Club Millennials (17 candidati): Mattia Grilli, Giovanni Troianiello, Mattia Paciotti, Roberto Anelli, Martina Gnagni, Salvador Francisco Greco , Eleonora Fiorucci, Pasquale Marsico, Giorgia Frenguellotti, Alessandro Giombini, Enrico Barbi, Gabriele Salciarini, Ilenia Pasquini, Debora Marsico, Laura Martiri, Angelika Hohn, Gabriele Piccioni

Rocco Girlanda (4 liste)

Rinascimento Eugubino (21 candidati): Renzo Menichetti, Michela Agostinelli, Luigi Girlanda, Silvia Rosi, Mattia Di Chiara, Laura Gaggioli, Domenico Panfili, Claudia Pascolini, Francesco Costantini, Mara Nardelli, Francesco Demegni, Alessandra Gaggiotti, Giancarlo Barbacci, Silvia Fanelli, Fabio Antonioli, Sonia Menichetti, Fabrizio Minelli, Gloria Cecchetti, Giacomo Alunno, Giovanni Pierotti, Stefano Bicchielli

Gubbio Democratica (18 candidati): Nadia Mosca, Andrea Fronduti, Francesca Carpinelli, Federico Francioni, Roberta Fratini, Diego Guerrini, Giulia Mischianti, Mirko Gnani, Lorna Clementi, Federico Vagnarelli, Raffaela Pascolini, Diego Pierotti, Valentina Arcangeletti, Marco Bedini, Silvia Lilli, Francesco Gaggiotti, Romina Oliveri, Giovanni Pierini

Gubbio Viva (16 candidati): Giordano Lapazio, Alessia Tomassoli, Sandro Urbani, Viviana Maringelli, Marcello Edera, Stefania Minelli, Piero Panarelli, Orietta Tacchi, Matteo Retini, Jessica Baiocco, Giacomo Gaggiotti, Alessia Hallulli, Fabrizio Finetti, Debora Mori, Ivan Rodia, Pasquale Crispino

Lista Baldinelli-Alternativa per Gubbio (18 candidati): Angelo Baldinelli, Marco Baldelli, Franca Baragliu, Giovanni Berettini, Michele Daloiso, Adriano Di Martino, Mario Farneti, Franca Ghiandoni, Stefania Grieco, Orietta Longetti, Alessandro Luconi, Mauro Marinetti, Stefano Miozzi, Massimo Morelli, Alessandro Parrella, Maria Anita Piergentili, Monia Scariot, Francesca Ucellani

Leonardo Nafissi (3 liste)

Gubbio Città Futura (16 candidati): Jacopo Cicci, Giorgia Gaggiotti, Ernesto Baldinucci, Maria Borsini, Giovanni Bellucci, Federica Cicci, Giordano Bettelli, Giulia Fiorucci, Alessandro Bonci, Antonella Nardi, Cesare Calzuola, Cecilia Sollevanti, Paolo Fioroni, Sara Staffaroni, Enzo Panfili, Francesco Ragnacci

Gubbio Partecipa (17 candidati): Alessandro Agostinelli, Andrea Albini, Federica Ambrogi, Milena Bazzucchi, Valentina Bellomaria, Catia Blasi, Gabriele Cacciamani, Claudio Carpigna, Andrea Frati, Maria Grazia Mancini, Sonia Petrini, Francesco Piccotti, Carlo Pierotti, Cristina Pierotti, Mario Salciarini, Paolo Saldi, Luca Tittarelli

Sinistra Possibile (16 candidati): Fulvia Berrettoni, Augusto Albini, Agnese Biraschi, Federico Bianchi, Silvia Brunetti, Marcello Castellani, Alice Calandrini, Maurizio Ceccarelli, Gabriella Cicci, Cleto Fecchi, Paola Fiorani, Ori Lilli, Patrizia Ghigi, Virgilio Lispi, Giuliano Monacelli, Vito Uccellani

Francesco Della Porta (2 liste)

Per i Beni Comuni (20 candidati): Raniero Regni, Katia Mariani, Paola Vagnarelli, Maria Giovanna Fiorelli, Giovanni Vantaggi, Andrea Baldinucci, Fabio Castellani, Gianfranco Merli, Corrado Chierico, Stefano Pierotti, Francesca Mengoni, Rita Vagnarelli, Giovanna Nigi, Francesco Passeri, Francesco Masciarelli, Giuseppina Pastorelli, Gloria Frongillo, Mauro Tagliaferri, Antonella Tomassoli, Francesco Pelicci

Partito Comunista Italiano (16 candidati): Fabio Sebastiani, Carlo Romagnoli, Giacomo Cecchetti, Goffredo Pauselli, Elia Lepri, Eric Gerrard Patrich Giacometti, Paola Barchiesi, Anna De Carlo, Maria Grazia Cecchini, Roberto Di Pietro, Mattia Pierotti, Bouchra Rejjali, Simone Ceccarelli, Monia Pierini, Sonia Tomassoni, Giuseppa Merli

Gabriele Tognoloni (1 lista)

Cantiere Sociale-Sinistra Eugubina (17 candidati): Fausto Procacci, Ubaldo Bossi, Martina Calandrini, Maurizio Cappannelli, Agnese Cassanelli, Damiano Cerimonia, Fabio Fatica, Luciana Fiorucci, Sebastiano Lopez, Francesca Manuali, Luciano Napoletano, Anelide Olmi, Giuseppe Pierotti, Maddalena Pierotti, Selenia Ragni, Giorgio Tognoloni, Aurora Traversini