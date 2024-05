Elezioni a Perugia, tutti i nomi delle 19 liste a sostegno dei 5 candidati sindaco

Tempo scaduto, ora il vaglio della Commissione elettorale

Tempo scaduto per la presentazione delle liste per il Consiglio comunale di Perugia. Con qualche batticuore per il vaglio della Commissione elettorale, che ora dovrà verificare la correttezza della documentazione presentata, pena l’esclusione.

Diciannove le liste complessive a sostegno dei cinque candidati sindaco, in 572 sperano in uno scranno nell’Assemblea di Palazzo dei Priori.

Davide Baiocco, che per primo aveva lanciato la propria candidatura con Alternativa Riformista di Bandecchi, simbolo poi ritirato, è appoggiato dalla lista Forza Perugia e Alternativa Riformista – Italexit.

Il candidato comunista Leonardo Caponi dalla lista Pci Perugia contro la guerra e neoliberismo.

Una lista anche per Massimo Monni, sotto il simbolo di Perugia Merita.

Sette le liste a sostegno della candidata del centrosinistra Vittoria Ferdinanda: Perugia Sanità Pubblica, Movimento 5 Stelle, Anima Perugia, Orchestra per la Vittoria, Alleanza Verdi Sinistra, Partito Democratico, Pensa Perugia.

La candidata del centrodestra Margherita Scoccia ha 8 liste a proprio sostegno: Progetto Perugia, Lega, Fare Perugia con Romizi – Forza Italia, Perugia Civica, Fratelli d’Italia, Futuro Giovani, UDC-Unione di Centro, Perugia Amica.

Tutti i nomi in lista

Questi i candidati nelle liste per il Consiglio comunale, con i relativi simboli.

Margherita Scoccia

Fratelli d’Italia

Massimo Agostinelli

Eleonora Bassini

Maria Vittoria Bazzoffia

Paolo Befani

Marco Bertolini

Alessio Bertoni

Michele Biancorosso

Daniela Cambiotti

Silvia Ceppi

Riccardo Ciancabilla

Jean Luc Cicchi

Barbara Cicognola

Luca Dattolo

Milad Falah Zadeh

Antonio Francone

Elena Fruganti

Matteo Giambartolomei

Marco Maranini

Elisa Marcaccioli

Riccardo Mencaglia

Michele Nannarone

Vincenzo Oristanio

Clara Pastorelli

Massimiliao Piselli

Francesca Vittoria Renda

Alessia Ricci

Ludovica Romoli

Laura Sciommeri

Luigi Spitoni

Barbara Venanti

Filippo Vitali

Nicola Volpi

Lega

Luca Merli

Lorenzo Mattioni

Luca Valigi

Giacomo Areni

Mauro Bestiaccia

Omero Blasi

Laura Boco

Massimo Bracalenti detto Tosco

Ivana Campone

Anna Rosa Cimadomo

Massimo Dalla Pria

Giovanni Ferrara

Mauro Formica

Veronica Fracassini

Massimo Giorgetti

Giulio Guiducci

Maria Pia Mancini

Antonietta Marino

Alessia Minenza

Matteo Mogini

Eva Narducci

Benito Natale

Simone Nutarelli

Samuele Orlandi

Vincenza Pacifici

Vilma Palomba detta Vilma

Lara Pensi

Paolo Piergiovanni

Filomena Quaranta detta Filo

Roberto Rossi

Chiara Tomassini

Fabrizio Vinti

Fare Perugia Romizi Forza Italia

Pamela Agneletti

Aurora Amato

Massimiliano Binacci

Chiara Brustenghi

Claudio Capanni

Silvia Cardaioli

Daniela Casaccia

Michele Cesaro

Stefania De Canonico

Paul Dongmeza

Francesca Duranti

Federica Farinelli

Alessio Fioroni

Simona Freddio

Simone Gallichi

Edoardo Gentili detto “Gentile”

Gabriele Giottoli

Iole Lerose

Pasqualino Le Voci detto “Lino”

Giuseppe Lomurno detto “Peppino”

Claudia Luciani

Federico Lupatelli detto “Lupattelli”

Maria Grazia Marcacci

Lucia Marcantonini

Francesca Migliosi

Angela Morucci

Otello Numerini

Fabia Palazzetti

Luciano Pampanelli

Augusto Peltristo

Roberta Ricci

Gianluca Tuteri

Progetto Perugia

Edi Cicchi

Leonardo Varasano

Erika Gobbi Miccioni

Francesco Vignaroli

Massimo Pici

Gino Puletti

Cristiana Casaioli

Camilla Rampichini

Perugia Civica

Francesco Nesta

Nilo Arcudi

Simone Armadi

Lucia Stella Ascani

Errico Biagioli

Lina Biscarini

David Bonifazi

Marco Brusco

Paola Burani

Chiara Calzoni

Luciano Cappelletti

Laura Cibeca

Francesco Gatti

Livio Giannini

Massimo Giglioni

Sara Goretti

Giada Lucaroni

Cristina Mencaroni

Letizia Meniconi

Simone Minestrini

Gianni Monsignori

Emanuela Mori

Cristina Paparella

Matteo Pasquini

GiuseppePassaro

Roberto Passeri

Giovanni Rende

Massimo Rosi

Rossella Volpato

Giovanbattista Zangara

Roberta Zangarelli

Perugia Amica

Monica Andreani

Cristina Bazzucchi

Filippo Belligi

Linda Boranga

Maria Elena Burini

Francesca Centrone

Ivano Diamanti

Andrea Donnini

Leonardo Feligioni

Marica Frenguellotti

Flavio Frigo

Gianpiero Guerrini

Francesco Iannacci

Sara Lisetti

Fabio Mancinelli

Elvira Marzetti

Elisabetta Meschini

Alessandro Nadery

Anna Maria Perelli

Silvia Scolastra

Andrea Segoloni

Timea Contessina Szarka

Futuro Giovani

Lorenzo Minelli

Giovanni Rossini Rossi

Giuseppe Barbagallo

Marilena Torresi

Federico Buzzi

Roberta Calzoni detta “Scoccia”

Salvatore Barbagallo

Claudio Corazzi

Daniele Falzetti

Anna Chiara Micheli

Tommaso Pettinacci

Gabriel Rafael Espinoza Barragan

Mattia Pelliccia

Sofia Taissia Medici

Tommaso Ficola

Angelica Serena Gadani

Federico Picciarelli

Sara Bontempi

Federico Buzzi

Emilia Corti

Matteo Rossetti

Irene Mancini

Filippo Buzzi

Matteo Turriziani

Udc

Carmine Camicia

Gregorio Calabrese

Maria Chiara Romano

Valerio Pace

Riccardo Tomei

Massimo Pacico

Teresa Trerotola

Lorenzo Collazzoni

Silvia Bocus

Roberto Tifi

Marinella Sereni

Daniele Longetti

Laura Gasparrini

Giulio Longetti

Orlando Mariucci

Enzo Longevi

Paolo Calabrese

Mirella Pais

Daniele Riccardi

Luciana Lupparelli

Giampaolo Sauchella

Alessandra Minelli

Massimo Imperato

Fabio Riocci

Vittoria Ferdinandi

Partito democratico

Perrotta Francesco Maria

Alessandri Francesco

Baldelli Christian

Balducci Federico

Barsanti Nicoletta

Bravi Monia

Bulletti Giovanni Battista

Caporali Aurora

Castellani Andrea

Ceccarini Mattia

Ceccaroni Luca

Ermenegildi Zurlo Lorenzo

Gatti Cristina

Gelosia Marta

Hromis Marko

Jouhari Hajer

Mencarelli Stefano

Mezzasoma Alceo

Paciotti Nicola

Panichi Silvia

Pannacci Silvia

Pasquino Francesca

Phellas Federico Maria

Ragni Niccolò

Ranfa Elena

Ricci Erika

Rondolini Simone

Spera Costanza

Urbinelli Romina

Urru Mirko

Virgili Patrizia

Zuccherini Francesco

Movimento 5 stelle

Francesca Tizi

Antonio Donato

Claudio Migliosi

Matteo Severini

Alessandro Naticchioni

Giuseppe Pennino

Stefano Giacchi

Alice Lupattelli

Daniela Sarnari

Daniele Regni

Federica Pittaro

Cataldo Cataldi

Francesca Cantoni

Mara Tamburri

Paolo Votta

Lorenzo Accardi

Arianna Ada Ekenwulo

Marco Tinarelli

Roberta Fratini

Abdul Hakim Alsharjaby Stefano Nuzzo

Sergio Battisti

Stefano Alunno Rufini

Patrizia Giorgelli

Lida Proietti

Francesco La Manna

Cristina Miscioscia

Michele Bachini

Claudio Maramigi

Sonia Angeli Stefania Rosignoli

Ciro Pietrolongo

Alleanza Verdi Sinistra

Albanesi Sonia,

Alonge Antonietta,

Bernardi Nicoletta,

Bianconi David,

Cecconi Massimo,

Cianetti Simonetta,

Ciaramelletti Nestore,

Di Leo Donatina Cristina,

Discepoli Gaia,

Falistocco Lorenzo,

Gerbi Lara,

Giangreco Riccardo,

Hausegger Eva,

lbekwe Maxwell,

Lupia Astolfo,

Marsili Pietro,

Mastropaolo Fabrizia,

Minni Marco,

Nerio Ester Maria,

Panfili Leonardo,

Pellicoro Francesco,

Piccinno Salvatore,

Pretini Giulia,

Rondi Marta,

Rosi Bonci Lorena Italia,

Rubino Salvatore detto Sasa,

Sabri Ahmed,

Scioscia Pietro,

Spilla Alice,

Stancati Svev,

Tamiazzo Matilde,

Toschi Marina

Pensa Perugia

Maurizio Angelici

Barbara Bagaglia

Luca Bertini

Chiara Biagetti

Nicoletta Buraglini

Roberta Caproni

Cesare Carini

Federico Depretis

Andrea Finocchi

Elona Gaxha

Francesco Maria Giacopetti

Maria Elisa Giulietti

Giorgio Gubbiotti

Valentina Lepri

Alessandra Lignani

Greti Lucaroni

Simona Marchesi

Maurizio Mattioli

Lorenzo Mazzanti

Elisa Modarelli

Gaetano Mollo

Federica Nossini

Alessandro Notari

Maria Antonietta Petetti

Manuela Pucciarini

Francesco Rossi

Maria Elena Rossler

Francesco Sorci

Luca Tesei

Lorenzo Tinozzi

Floriano Ventura

Laura Vitaletti

Anima Perugia

Leonardo Alfonsi

Paolo Bartoli

Marco Bastianelli

Rita Belfiori

Sara Belia

Maurizio Benvenuti

Serena Bovini

Gerardo Capolsini

Simone Cenci

Simona Ciofetti

Rita Coccia

Federico De Salvo

Silvia Ercoli

Fulvio Forcignanò

Mafalda Giordano

Deborah Lorenzoni

Daniele Milleni

Piera Pandolfi

Daniele Paoletti

Giulia Quaglia

Francesca Ragnacci

Lars Regni

Annalisa Rossi

Stefano Safina

Zaccaria Carlo Secci

Sonia Sorci

Patrizia Tabacchini

Laura Tanci

Riccardo Vescovi

Valentina Vignaroli

Lucia Vinci

Orchestra per la Vittoria

Fabrizio Croce detto Fofo

Lucia Maddoli

Stefania Assanti

Vania Battistoni

Sabrina Bel Mouddene

Luciano Bracarda

Giovanna Brenci

Gabriele Castagnoli

Rosella De Leonibus

Claudia Galli

Leonardo Gatti

Monica Grelli

Luca Grossi

Desiré Kamga Nguemo

Alvaro Lanfaloni

Francesca Maiotti

Costanza Martani

Sauro Mencaroni

Alessandra Migliorati

Claudio Minciotti

Sabina Morelli

Mirco Mosconi

Michele Nappi

Cinzia Pagana

Marco Peverini

Paolo Piazza

Samuele Rossetti

Annalisa Rossi

Luca Spaccini

Stefano Vaselli

Maria Novella Vignaroli

Anamaria Voicu

Giulia Zeeti

Perugia per la Sanità Pubblica

Marzia Biagiotti

Francesco Boriosi

Rosellina Brasacchio

Lucio Caporizzi

Silvia Crotti

Raniero D’Amuri

Lucrezia Donataccio

Elisa Ercoli

Fabrizio Ferranti

Federico Fortunati

Maria Donata Giaimo

Claudia Giorgetti

Raffaele Goretti

Stefano Goretti

Linda Langellotti

Giovanni Lostia

Maria Concetta Mastropieri

Giovanni Mattioli

Paola Palazzoli

Eddi Panzolini

Davide Passamonti

Maria Pertosa

Marco Pompei

Fabrizio Pottini

Daniela Ranocchia

Stefano Ricci

Antonio Rocchini

Giannermete Romani

Giuseppe Rossi

Giuseppe Stortoni dette Beppe

Marina Vergoni

Valeria Zeetti

Massimo Monni

Perugia Merita

Apponi Battini Francesco

Berardi Veronica

Bonini Sandro

Buitoni Silvia

Capitanucci Donatella

Cappelletti Andrea

Cardone Filippo

Cardoni Pier Giorgio

Casciari Cristina

Ceccarelli Flavio

Correnti Stefano

Di Giovine Graziano

Floridi Rita

Forini Nevio

Forino Giuseppe

Giacché David

Giacchetta Mattia

Giannoni Claudia

Hinceanu Alessandra

La Grutta Gaetano

Mangioni Paola

Morosetti Mauro

Neri Gabriella

Pero Iacopo

Ragni Giuseppe

Salari Mirco

Santagà Stefano

Sbicca Stefano

Severini Francesca

Torzuoli Antonella

Tosti Valter

Zinci Lara

Leonardo Caponi

PCI

Nidal Abu Qweider

Daria Monti

Roberto Suero

Annie Nashida Kapawa Tchouangwe

Francesco Masciarelli

Valentina Ajdini

Carlo Romagnoli

Melanie Marchesini

Chiara Caputo

Rita Caputo

Laura Andreea Bratu

Paola Barchiesi

Ioanna Fakou

Francesca (detta Panfrina) Paolucci

Maria Luisa Feliziani

Anna De Carlo

Elia Lepri

Petrica Butoi

Ermanno Bei Clementi

Filippo Bellavita

Paolo Bernardini

Filippo Buono

Sergio Capobianco

Valerio Galmacci

Eric Gerard Patrick Giacometti

Stefano Falcinelli

Kastriot Islami

Victor Manuel Lopez Sanchez

Pierpaolo Mariani

Giuseppe Marino

Elisio Pasquini

Roberto Volpi

Davide Baiocco

Alternativa Riformista – Italexit

Roberto Mommi

Andrea Bindocci

Dario Alessandro

Angelo Benini

Marco Bianchini

Elisa Bifarini

Paolo Bifarini

Giuseppe Carozza

Amato John De Paulis

Paola Galli

Massimo Gallo

Silvia Gargaglia

Luca Gastaldi

Marzia Gnoni

Kamaijet Kaur

Monia Lamali

Fabiola Maccherani

Silvia Maccherani

Alberto Magnini

Riccardo Menicucci

Paola Miraglia

Gabriele Montani Angelini

Primo Paulonia

Fedora Quattrocchi

Anna Maria Schippa

Leonardo Ranieri Triulzi

David Urrù

Federico Vecchiarelli

Forza Perugia

Maria Ferro

Roberto Momi

Abdelaziz Aberchane

Cristian Baiocco

Maria Bartoli

Maurizio Bartolini

Catia Barzan

Anna Maria Cardaioli

Fedoua El Moumini

Gloria Nancy Xhakosi

Chiara Laganà

Fatima Lamali

Sadia Lamrassi

Paolo Lasignora

Gabriele Leonardi

Davide Moniotto

Rita Montani Angelini

Genoveffa Porpora

Paola Pozzuto

Elisa Ragni

Daniele Rossi Bondi

Stefano Rufini

Simona Scarabattoli

Susanna Schippa

Giuseppe Sodi

Marija Verovic

Elmehdi Wahib

(notizia in aggiornamento)