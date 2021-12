Vertice in Prefettura, più pattuglie e controlli contro l’ondata di furti in casa

L'incontro tra le forze dell'ordine dopo le numerose intrusioni a Villa Pitignano, Ponte Valleceppi, Colombella, Piccione e Farneto

Più pattuglie impegnate nei controlli dell’area nord – est di Perugia per cercare di arginare l’ondata di furti. E’ quanto deciso nel vertice in Prefettura tra le forze dell’ordine, dopo le numerose denunce di furti e tentate intrusioni nelle abitazioni dell’area tra Villa Pitignano, Ponte Valleceppi, Colombella, Piccione e Farneto.

Servizi più capillari, anche attraverso un’organizzazione implementata e più pattuglie da impiegare. Anche se i controlli per il rispetto della normativa anti Covid impegnano diverso tempo che non può essere utilizzato per la lotta alla cosiddetta microcriminalità. Che può essere aumentata in questo periodo per le maggiori assenze da casa per le visite ad amici e parenti. Anche se, come visto in questi giorni, i ladri non si fanno neanche più scrupolo di tentare di entrare nelle case di giorno, anche quando ci sono i proprietari.

Preoccupazione di alcuni cittadini di Villa Pitignano, in particolare, avevano manifestato nei giorni scorsi al prefetto Armando Grandone.

Sempre a Villa Pitignano, sabato mattina (ore 10) al Cva si terrà una riunione con l’assessore comunale alla Sicurezza del Comune di Perugia, Luca Merli.