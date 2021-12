Ancora emergenza furti, pure coi proprietari in casa

Denunce e guardia alta, ma i ladri ora non aspettano neanche più che le abitazioni da svaligiare siano siano senza persone all'interno

Nonostante si sia alzato ulteriormente il livello di guardia da parte dei residenti, non cessa l’emergenza furti nella zona nord-est di Perugia, tra Ponte Felcino, Villa Pitignano e Ponte Valleceppi.

I ladri ormai non aspettano neanche che i proprietari lascino le loro abitazioni. Come testimonia l’ennesimo episodio denunciato alla polizia a Villa Pitignano, con i proprietari di un’abitazione che hanno urlato e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine mettendo così in fuga i ladri, che stavano tentando di togliere le inferriate fatte installare nel tentativo di proteggersi.

Le zona più colpite dai ladri sono appunto quelle a ridosso del Tevere, lungo la E45 e dall’altro versante tra San Sisto e Corciano. Statisticamente in tutto il comprensorio perugino i furti denunciati quest’anno risultano in calo rispetto allo scorso anno, ma con la frequenza dei colpi tentativi (e spesso messi a segno) i residenti di queste zone sono comprensibilmente esasperati.