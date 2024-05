Elezioni Altotevere, tutti i candidati dei 5 Comuni al voto - Tuttoggi.info

Pietralunga con ben 4 aspiranti sindaco, San giustino e Citerna si fermano a tre e Montone a due. Novità dell'ultima ora su Lisciano Niccone

Chi è fuori è fuori, chi è dentro è dentro. Scaduti i termini oggi (11 maggio) per depositare le liste, gli aspiranti sindaci dei 5 Comuni dell’Altotevere che andranno al voto l’8 e il 9 giugno – Citerna, Lisciano Niccone, Montone, Pietralunga e San Giustino – hanno tutti ufficialmente presentato i nomi e le liste che li appoggeranno prima e dopo le elezioni.

Allo scoccare del mezzogiorno, termine ultimo per consegnare i documenti, non sono mancate le sorprese, a partire da Lisciano Niccone: nel piccolissimo borgo, infatti, fino a qualche giorno fa, Gianluca Moscioni era l’unico candidato (il suo unico avversario sarebbe stato il quorum) ma da oggi avrà un altro contendente a sfidarlo. Si tratta dell’ex consigliere comunale tifernate Cesare Sassolini, politico di lungo corso del centrodestra e già ex candidato sindaco proprio a Città di Castello.

A San Giustino e Citerna confermata la sfida a tre in entrambi i Comuni: nella città del Castello Bufalini se la giocheranno l’ex vicesindaco Stefano Veschi, l’ex sindaco Fabio Buschi e il consigliere comunale del centrodestra Corrado Belloni. Nel borgo citernese invece sfideranno il sindaco uscente Enea Paladino, sua cugina Eleonora Della Rina e l’ingegner Alessandro Capacci, le due anime del centrosinistra.

A Pietralunga saranno ben tre i candidati pronti a spodestare il regno di Mirko Ceci, unico sindaco della regione che punta al quarto mandato consecutivo. I suoi avversari saranno il suo ex vice Francesco Rizzuti, l’ex sindaco del borgo Luca Sborzacchi e Gianluca Ortali. A Montone, infine, Mirco Rinaldi, già recordman di preferenze a livello nazionale sia nel 2014, quando conquistò un già notevole 80%, sia nel 2019, con un clamoroso quanto “unico” 92%, punta al tris. A cercare di impedirglielo sarà l’attuale consigliere di opposizione Elisa Molinari.

Di seguito candidati sindaco, relativa lista e nomi dei candidati consiglieri:

Citerna

Enea Paladino

Civica Libera Tutti: Enrico Biccheri, Paolo Carlini, Romano Ceppodomo, Valentina Cirignoni, Valentina Ercolani, Francesca Etere, Samuel Fedele, Vanessa Franceschini, Lorenzo Mancini, Lorenzo Monaldi, Nunzio Romano, Luca Zaffarana

Alessandro Capacci

Insieme Possiamo: Silio Canosci, Sabrina Costali, Gloria De Bacci, Daniele Farfallini, Patrizia Giovacchini, Noemi Mirabucci Casperchi, Silvana Pecorari, Francesco Romolini, Fabiano Savini, Filippo Scarselli, Francesco Serini, Cristina Tappini

Eleonora Della Rina

Citerna Risorsa dell’Umbria: Carla Benni, Gloria Cangi, Rossana Caparbi, Paolo Caraffini, Giovanni Ercolani, Walter Farinelli, Regina Fusco, Beatrice Merli, Loris Noce, Serena Pasquini, Loris Rossi, Andrea Tarducci

Lisciano Niccone

Gianluca Moscioni

Unità Democratica Riformista: Cristian Alunno, Andrea Biadetti, Sara Boccioli, Carlo Carnevali, Paola Chermisi, Federico Merli, Gabriele Palandruzzi, Mauro Petturiti, Benedetta Raspati, Lavinia Secci

Cesare Sassolini

Lisciano Libera: Massimo Alunni, Bruno Barnini, Mauro Brachelente, Antonio Celia, Isabella Franchi, Gianni Mencaroni Monica Sonno, Paolo Veneziani

Montone

Mirco Rinaldi

Energia e Passione: Francesca Clementi, Francesco Ercolanelli, David Gonfia, Alessandro Grassini, Davide Morganti, Lavinia Poleri, Alunno, Roberta Rosini, Alberto Tiezzi, Sara Volpi, Enrica Zangarelli

Elisa Molinari

Patto Per Montone: Marco Bocchini, Walter Bonotto, Mauro Brachelente, Alberto Brachini, Valentina Di Mambro, Simone Paolocci, Andrea Pecorini

Pietralunga

Mirko Ceci

Uniti Per Pietralunga: Paolo Amantini, Giada Bagiacchi, Valeria Baldicchi, Bruno Bani, Francesco Bartolini, David Fiorucci, Marta Girelli, Giuseppe Grassini, Dorando Tassi, Marcello Valli

Francesco Rizzuti

Vivo Pietralunga: Francesco Duranti, Alessandro Fabbri, Dagoberto Gaoti, Chiara Martinelli, Giordano Milli, Luca Perli, Roberto Polidori, Federica Radicchi, Roberta Salciarini, Francesco Tassi

Gianluca Ortali

Un’altra Pietralunga Giulia Bagiacchi, Roberto Benedetti, Katia Di Benedetto, Fabiola Fiorucci, Giacomo Fiorucci, Mirco Gragnola, Michele Martinelli, Donatello Meniconi, Federico Petricci, Luca Ruggeri

Luca Sborzacchi

Progetto Pietralunga: Oscar Alloisi, Nicolò Camilloni, Emanuele Ciattaglia, Jose Eliseo detto Mike Fiorucci, Alvaro Grassini, Sandro Luchetti, Maurizio Martinelli, Massimo Pettirossi, Giuseppina Ruggeri, Eleonora Sborzacchi

San Giustino

Stefano Veschi

San Giustino Partecipa: Silvia Del Bene, Alessio Emanuele Fiorucci, Corrado Fontanelli, Enzo Franchi, Giulia Gragnoli, Andrea Guerrieri Detto Pillo, Laura Mancini, Sara Marzà, Anna Maria Massai, Carlo Pieracci, Paolo Pompei, Simone Selvaggi, Enzo Smacchia, Elisa Torrini In Nesci, Antonia Valentino, Loretta Zazzi

Fabio Buschi

Communitas: Patrizia Alessandri, Alex Baldelli, Matteo Bologni, Michele Braganti, Mauro Brachelente, Erika Checcaglini, Sara Donnini, Laureta Cuku, Alberto Giunti, Giulio Gragnoli, Maurizio Grilli, Ivano Occhineri, Valentina Poccioni, Eros Ricci, Nicola Selvi, Lucia Vitali

Corrado Belloni

San Giustino nel Cuore: Lorenzo Bartolucci, Andrea Bomprezzi, Giacomo Buitoni, Romina Cheli, David Domini, Federico Fiorucci, Francesco Lombardi, Alessandra Massi, Rosanna Pazzi, Carlo Polchi, Gabriele Ranieri, Paola Maria Roti, Stefania Segapeli, Vittorio Tapinassi, Luciana Veschi, Francesca Zamponi