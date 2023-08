Torna in cerca di prostitute con l’autocarro con ganasce fiscali: altra multa, stavolta maxi

Il conducente, già multato per violazione dell'ordinanza antiprostituzione, è tornato sulle strade del sesso a pagamento con un mezzo sottoposto a fermo

Nonostante una precedente multa, girava per le strade di Perugia, di notte, in cerca di una prostituta che rispondesse ai suoi gusti. A bordo di un autocarro che però era sottoposto a fermo fiscale. Nuova multa, questa volta maxi (per mancanza del libretto di circolazione e per l’utilizzo di un mezzo che non poteva circolare, quest’ultima di 1.984 euro) per un uomo fermato dalla polizia locale nella zona della stazione di Fontivegge.

Gli agenti avevano visto quel veicolo circolare più volte nelle strade del sesso a pagamento, tra via Canali e via Campo di Marte. E quindi lo hanno fermato per un controllo.

Il conducente era senza la carta di circolazione e dai successivi accertamenti è emerso che l’autocarro era sottoposto a fermo fiscale.

L’uomo, inoltre, era stato multato poco tempo fa in violazione dell’ordinanza antiprostituzione. Multa che però, evidentemente, non era servita come deterrente.