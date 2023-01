Tirano uova contro auto in sosta e "giocano" con la vernice spray | Tornano i vandali minorenni - Tuttoggi

“Sono ragazzetti di 13-14 anni che si ‘divertono’ spesso in questa piazza", il gruppo di giovani dopo il controllo dei vigili urbani ha pure preso a male parole il cittadino che ha segnalato la loro bravata

Non accennano a diminuire gli atti vandalici ad Umbertide. Stavolta un gruppo di minorenni – c’è chi giura che siano sempre gli stessi – ha pensato bene di tirare uova contro alcune auto in sosta, oltre a imbrattare con la vernice spray alcuni arredi in piazza Michelangelo.

Un cittadino ha riferito che si tratta di “ragazzetti di 13-14 anni che si ‘divertono’ spesso in questa piazza. Purtroppo nemmeno la segnalazione ai vigili ha sortito effetto. Dopo qualche minuto stavano di nuovo in giro ad insultare e a trattare male le persone. Consiglio di fare attenzione in zona e soprattutto di educare i più giovani al rispetto del prossimo”.