Cornetti invenduti esposti fuori dal bar "per i bisognosi", incivile razzia al grido "Grazie Italia" - Tuttoggi

“Speravamo nel buon senso della gente – hanno detto le ideatrici dell’iniziativa – ma ovviamente c’è sempre chi se ne approfitta e ci fa molto male, perché noi facciamo tutto con il cuore e se possiamo tendere una mano a qualcuno lo si fa senza esitazione. Vorremmo dire a questi giovani che si dovrebbero solo vergognare dei loro gesti, per aver tolto la possibilità a chi davvero ne ha bisogno, a chi non si può permettere nemmeno di comprare un cornetto al bar”.

“Siamo profondamente deluse da tutto ciò – concludono – ma questo ovviamente non ci fermerà nel nostro intento. Ci scusiamo solamente con tutte quelle persone che magari sono venute fino a qui per prendere del cibo e non hanno trovato nulla“.