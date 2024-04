Tesei celebra 6 campioni dello sport tifernate "Le vostre imprese orgoglio per l'Umbria" - Tuttoggi.info

La governatrice ha accolto a Palazzo Donini (Perugia) i protagonisti delle imprese sportive nell'ultimo anno (e non solo), tutti di Città di Castello | La foto con lo stemma dell'Umbria "Portatelo con voi in giro per il mondo"

Le eccellenze dello sport tifernate sono state ricevute a Palazzo Donini, a Perugia, per incontrare la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei.

Nei giorni scorsi la governatrice ha accolto Giovanni Faloci, Tiziana Martinelli, Riccardo Masi, Alessio Campriani, Mattia Pasquetti e Gherardo Mercati, tutti atleti di Città di Castello che nell’ultimo anno hanno raggiunto importanti risultati sportivi (talvolta vere e proprie imprese) nelle rispettive discipline. Il riconoscimento è stato fortemente voluto anche dal consigliere regionale Valerio Mancini, anch’esso tifernate.

Tesei, in occasione dei 50 anni dello stemma regionale (celebrati a inizio 2024), ha scattato una foto con ognuno di loro reggendo la bandiera con il simbolo della Regione Umbria, raccomandando agli sportivi di portarlo sempre in giro per il mondo – in ogni loro impresa – “dimostrando così non solo l’orgoglio italiano ma anche e soprattutto quello di appartenenza alla propria terra natìa”.

Questi i campioni e le loro imprese:

Alessio Campriani, navigatore. Con micro barche a vela ha effettuato cinque traversate atlantiche (due in solitaria). È l’ultimo ad aver navigato a vela fino in Antartide nel 2013 e detiene il record di lunga traversata con un non vedente. Nel 2023 è stato consacrato velista dell’anno (categoria “Passion”) superando anche un mostro sacro come Giovanni Soldini.

Giovanni Faloci, lanciatore del disco delle fiamme gialle. Dal 2005 ha conquistato 17 titoli nazionali (l’ultimo proprio nel 2023) e il sogno di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Tiziana Martinelli, pioniera della Pesca in Apnea, di cui è diventata campionessa Italiana ed euro-africana. Dal 2023 è anche direttore tecnico della Nazionale Femminile di Pesca in Apnea.

Riccardo Masi, bodybuilder. Dopo un lungo stop dalle competizioni (a 30 anni dall’ultima gara), è tornato a gareggiare nel 2018 all’età di 50 anni: in appena due anni (dal 2018 al 2019) conquista quattro titoli italiani e quattro mondiali (di cui un titolo di Mr. Universo). L’ultimo successo internazionale – il quinto – risale allo scorso luglio 2023.

Gherardo Mercati, triatleta (nuoto, bici e corsa) alla veneranda età di 85 anni. Tuttora in attività fa sport da 75 anni ed è pluricampione del mondo in carica di Triathlon over 80 (oltre 20 i titoli mondiali conquistati)

Mattia Pasquetti, 17enne lanciatore del peso dell’Atletica Libertas di Città di Castello, già due volte campione italiano Allievi.