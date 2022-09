Pesca in Apnea, Tiziana Martinelli non si ferma più | Doppio trionfo ai campionati Euro-Africani - Tuttoggi

“E’ stata una vittoria personale ma soprattutto di squadra, ognuna di noi ha dato il massimo. L’unione, la condivisione e il sostegno reciproco sono stati nostri punti di forza. Siamo amiche unite dalla stessa passione e questa è la marcia in più che ci ha fatto vincere, abbiamo realizzato il nostro sogno con il sorriso e con la tenacia che ci contraddistingue”, ha dichiarato emozionata e soddisfatta la geometra 41enne della Quadrilatero Marche Umbria spa, coniugata con Jacopo Giandominici e mamma di due bambini.

“La gara è stata disputata in condizioni difficili vista anche la forte corrente. Competere con uomini e donne non è certo facile, specialmente se si inizia la gara sullo stesso punto come è capitato a me e all’atleta algerino Medjadji: abbiamo fatto il tuffo in contemporanea su una bella cernia bruna a 27 metri di profondità, ma lui è stato più bravo e veloce e l’ha catturata proprio sotto il mio naso. Non per questo mi sono persa d’animo, anzi al secondo spostamento ho preso un dotto a 28 metri” ha proseguito Tiziana.

Un podio tutto azzurro della Nazionale femminile che rimarrà nella storia visto che da quando esistono i campionati Euro-Africani (1954) non si era mai verificato neanche per gli uomini. “Grazie al nostro DT Marco Bardi che ha saputo selezionare le persone giuste, grazie al Capo Delegazione Sandro Congedo che con umiltà si è messo a disposizione di ognuno di noi; grazie alla nostra Federazione Fipsas che non ci lascia mai soli. Un grazie enorme a Diego Mazzocchi mio assistente/barcaiolo e compagno di avventure, alla mia società Spearfishing Team di Santa Marinella e ovviamente alla mia famiglia, i miei amati figli Giulia e Dante e mio marito Jacopo”, ha concluso la “regina del mare”. Ora, dopo un po’ di meritato riposo, Tiziana si concentrerà sul mondiale in Spagna e il campionato italiano in programma nel 2023.