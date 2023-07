Lancio del disco, Giovanni Faloci si conferma campione italiano - Tuttoggi.info

L’atleta tifernate conquista il gradino più alto del podio con la misura di 59.81 m | Per l'allenatore Lorenzo Campanelli è il 30° titolo come tecnico

Ancora un grandissimo risultato per l’Atletica Libertas di Città di Castello. Ai Campionati Italiani individuali assoluti su pista, in corso di svolgimento a Molfetta, il pluripremiato Giovanni Faloci si conferma Campione Italiano nel lancio del disco.

L’atleta tifernate, in forza alle Fiamme Gialle ma cresciuto sportivamente nel team Libertas, conquista il gradino più alto del podio con la misura di 59.81 m, davanti ad Enrico Saccomano (Atletica Malignani Libertas Ud 56.21 m) e Carmelo Alessandro Musci (Fiamme Gialle 56.19 m).

Grandissima prova per l’olimpionico di Città di Castello che mette in mostra, ancora una volta, le sue innate qualità tecniche: un plauso va anche a Lorenzo Campanelli, allenatore di Faloci, che con la vittoria del discobolo festeggia il suo 30° titolo italiano come tecnico.

Sempre a Molfetta, nella specialità del lancio del martello si segnala la buona prova di Gregorio Giorgis che conquista un ottavo posto con la misura di 60.47 m. Appresa la notizia della riconferma dello straordinario atleta tifernate Giovanni Faloci quale primatista italiano nel lancio del disco, il sindaco Luca Secondi e l’assessore allo Sport Riccardo Carletti hanno manifestato profonda soddisfazione esprimendo le più sentite congratulazioni al campione della categoria: “Giovanni è esempio e maestro del vivaio tifernate che da anni si conferma ai vertici nazionali. Bravo a lui ed un posso all’Atletica Libertas al suo presidente Ugo Tanzi e a tutto lo staff tecnico”