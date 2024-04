Spoleto aspetta il Giro d'Italia, ombrelli rosa addobbano le vie | Foto

Spoleto si tinge di rosa in vista del Giro d'Italia, decorazioni lungo le strade e ombrelli a tema in corso Garibaldi e corso Mazzini

Ombrelli rosa appesi come decorazione lungo due delle vie centrali della città: corso Garibaldi e corso Mazzini. Così Spoleto si prepara ad accogliere la tappa del Giro d’Italia che partirà dalla città verso Prati di Tivo l’11 maggio. Il comitato organizzatore, supportato dal Comune di Spoleto, ha infatti promosso una serie di iniziative che animeranno la città già dal 4 maggio. Ma in primis si rifà il look, con la sistemazione delle strade dove la carovana passerà e l’abbellimento di vie e strade.

Lungo le vie interessate dal Giro d’Italia sono comparse negli ultimi giorni bandierine a tema ed ora anche ombrelli rosa appesi, grazie alla collaborazione con l’Ase. Un tocco di festa a cui si aggiungeranno nei prossimi giorni concerti, videomapping, flash mob, convegni, iniziative sportive e di solidarietà e molto altro.

Illuminazione rosa, invece, per la facciata della Caserma Garibaldi, fulcro della tappa spoletina del Giro d’Italia grazie alla disponibilità dell’Esercito ed in particolare dei Granatieri di Sardegna. Tutte le informazioni sul programma aggiornate sono disponibili nella pagina Facebook del Comitato “Tappa in rosa Spoleto”.