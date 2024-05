Entusiasmo sulle strade del Giro d’Italia, boato per Ganna, ma vince Pogacar VIDEO E GALLERY

Cronometro spettacolare, con l'avvio per i velocisti e la temuta salita di Casaglia: la Maglia Rosa soffia la vittoria all'italiano

Il fenomeno Tadej Pogačar conferma la Maglia Rosa sul traguardo di Perugia e strappa per soli 17” a Filippo Ganna il sogno di vincere una cronometro entusiasmante, settima tappa del Giro d’Italia. L’azzurro, grandissimo nella parte veloce da Foligno ai ponti di Perugia e stoico nella terribile salita di Casaglia che ha condotto i corridori al traguardo sull’acropoli, è rimasto in testa per tutta la gara. Sino all’ultimo corridore partito da Foligno, la Maglia Rosa Pogačar, che ha tenuto un grandissimo ritmo anche in salita, chiudendo sul traguardo con 17” di vantaggio.

Epilogo di una cronometro bellissima, in cui si richiedeva ai ciclisti lo sforzo dei velocisti e la resistenza degli scalatori.

Entusiasmo dalla partenza di Foligno all’arrivo a Perugia, e in tutte le città toccate dalla cronometro, per il passaggio dei corridori del Giro d’Italia.

L’arrivo dei vari corridori è stato salutato da tifosi (numerosissimi anche quelli stranieri, con bandiere e cartelli per sostenere i propri beniamini) da cori di incitamento, mani colorate e i campanellini distribuiti negli stand. Numerosi anche i bambini festanti.

E quando è entrato in piazza Italia Filippo Ganna, annunciato dallo speaker, il pubblico lo ha accolto con un’ovazione. Più che meritata, vista la straordinaria cronometro corsa, non perdendo terreno neanche nella temuta salita di Casaglia.

Poi il sogno svanito nella gara contro il cronometro all’arrivo della Maglia Rosa, il fenomeno sloveno Pogacar, comunque applaudito dallo sportivo pubblico appaiato al traguardo di corso Vannucci.

La classifica della cronometro Perugia-Foligno: Pogacar 51’44”; Ganna a 17″; Sheffield a 49″.

Un grande spot per tutta l’Umbria, con le spettacolari immagini, soprattutto quelle dall’elicottero, delle città toccate dalla cronometro: Foligno, Spello, Bastia, Assisi e Perugia, con l’arrivo nel sontuoso scenario di corso Vannucci, per l’occasione colorato di rosa.

E domani si replica, con la partenza da Spoleto per la tappa che attraverserà la Valnerina.

(notizia in aggiornamento)