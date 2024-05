Ue, Fidanza "Regole non devono frenare competitività imprese" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “Sul tema della sovranità digitale esiste un equilibrio molto sottile costituito dalla capacità – di cui l’Europa deve dotarsi – di accompagnare la necessaria regolamentazione alla valorizzazione della competitività delle imprese. Diventa fondamentale che il legislatore europeo costruisca un quadro normativo in grado di adeguarsi in fretta ai cambiamenti che attraversano la tecnologia. Vale altrettanto per la rivoluzione green, in cui si è rischiato di costruire un sistema di regole che – durante la necessaria transizione – finiscono col rallentare le imprese e l’industria nazionale”. Lo ha detto Carlo Fidanza, candidato per FdI nella circoscrizione Nord-Ovest e capodelegazione Fdi-Ecr al Parlamento Eu, intervenuto a The Watcher Poll, il format di The Watcher Post.

mgg/gsl (Fonte video: Utopia Studios)