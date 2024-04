Il Giro d'Italia fa tappa a Spoleto, la città fa squadra: tante iniziative in programma | Video - Tuttoggi.info

Spoleto si prepara all'arrivo del Giro d'Italia l'11 maggio, il programma degli eventi collaterali. Tante iniziative, scuole chiuse, previsti pure parcheggi e navette gratuite

Una città intera che fa squadra per un evento speciale: il Giro d’Italia 2024 fa infatti tappa, l’11 maggio, a Spoleto (grazie in primis all’impegno, non solo economico, della Regione Umbria) e per l’occasione la città si vestirà letteralmente di rosa, proponendo una serie di iniziative per vari giorni. Fulcro dell’evento sarà la Caserma Garibaldi, che aprirà le sue porte alla “carovana rosa” ed ai curiosi.

Ma oltre all’evento in sé (sabato 11 maggio la partenza da Spoleto della tappa fino a Prati di Tivo, passando per la Valnerina) dal 4 al 12 maggio sono previste numerose iniziative: sportive, sociali, spettacoli, approfondimenti ed anche un concorso per le vetrine ed i balconi più belli. Appuntamenti che sono stati presentati a palazzo comunale dal sindaco Andrea Sisti, dall’assessore comunale Giovanni Paroli, dall’assessore regionale Paola Agabiti, dal presidente del comitato organizzatore Roberto Settimi e dal presidente della Fondazione Carispo Dario Pompili. Per l’occasione sabato 11 maggio le scuole saranno chiuse, mentre la viabilità della città sarà tagliata in due, con maxi parcheggi ad hoc previsti a Santo Chiodo ed a piazza d’Armi, entrambi con accesso dalla Tre Valli, e navette gratuite di collegamento con il centro cittadino.

Il primo cittadino Andrea Sisti ha esordito ringraziando i partner che hanno costruito questo progetto, la Regione Umbria che ha messo le condizioni affinché Spoleto potesse essere tappa del Giro d’Italia (il giorno precedente l’arrivo sarà invece tra Perugia e Foligno), il Reggimento dei Granatieri di Sardegna (presente alla conferenza stampa il comandante del 2° Rgt, colonnello Pier Giorgio Giordano) e le varie forze dell’ordine, la struttura comunale. “Questa è la quarta volta – ha ricordato Sisti – che il Giro d’Itala viene a Spoleto, la partenza della tappa è significativa: verrà tanta gente, sarà un palcoscenico nazionale ed internazionale”. Un momento anche per promuovere la pratica sportiva “pulita”, “la cultura del rispetto e del limite”.

A complimentarsi per il programma messo in piedi è stata l’assessore Paola Agabiti. “Avere una crono e una partenza di tappa – ha evidenziato – non è stato semplice, la Regione ha avuto un ruolo importante nel sostenere le due tappe umbre”. Ha quindi ricordato il suo impegno, sin dall’anno scorso a Terni, affinché quest’anno l’attenzione del Giro d’Italia fosse anche su Spoleto. “E’ un momento – ha sottolineato Agabiti – di grande visibilità internazionale, è una importante vetrina di promozione, con una ricaduta importante anche a livello economico e sociale. Da Spoleto vogliamo far scoprire anche gli angoli più sconosciuti della nostra Valnerina”. Dopo la città ducale, infatti, i ciclisti passeranno per Forca di Cerro fino a Sant’Anatolia di Narco e poi Monteleone di Spoleto per poi proseguire per Leonessa. “Il cicloturismo nella nostra regione – ha detto ancora l’assessore regionale – ha avuto una attenzione particolare” citando in primis l’impegno di iniziative come la SpoletoNorcia in Mtb e ricordando anche i nuovi fondi (5,6 milioni) stanziati per il recupero del tracciato della ex ferrovia Spoleto – Norcia, “che per noi rappresenta un vettore importante per il turismo”.

A sostenere il comitato organizzatore economicamente, oltre a tanti sponsor privati (mentre il Comune di Spoleto ha messo in campo 50mila euro), c’è la Fondazione Carispo. “Il consiglio – ha spiegato il presidente Dario Pompili – ha risposto immediatamente in maniera positiva, è anche una occasione di conoscenza e sviluppo dei nostri territori“.

Ad illustrare nel dettaglio il programma delle iniziative “Aspettando la tappa” è stato Roberto Settimi, che ha ringraziato anche le scuole coinvolte (Alberghiero e Istituto professionale) e l’Esercito.

“Forse niente, come il Giro d’Italia, unisce le città ed una Nazione intera” ha spiegato l’assessore comunale Giovanni Angelini Paroli. “Abbiamo una unità di progetto ad hoc del Comune per l’occasione, è un lavoro eccezionale, con la consapevolezza di quello che porterà in termini di ricadute”. L’assessore ha ricordato quindi che quello organizzatore è stato un comitato spontaneo, un modus operandi che ha auspicato possa essere replicato anche in altre occasioni.

Presente alla conferenza stampa anche il sindaco di Sant’Anatolia di Narco, Tullio Fibraroli: “Il Giro d’Italia passa anche attraverso il nostro territorio, con il merito di far conoscere l’intero territorio umbro, di Spoleto e della Valnerina ed è un evento a cui teniamo tutti quanti. Ci stiamo preparando per accogliere anche noi il passaggio del Giro e faremo del tutto per far sì che anche il nostro territorio venga apprezzato per le sue peculiarità che ha. Tra l’altro passeranno per due Passi nel nostro territorio, Forca di Cerro e Forca Capistrello, tra Sant’Anatolia e Monteleone di Spoleto”.

Giro d’Italia, il comitato organizzatore a Spoleto

Il comitato organizzatore degli eventi legati alla tappa del Giro d’Italia – è stato ricordato – si è costituito autonomamente, mettendo insieme varie forze del territorio. A guidarlo, come detto, il presidente Roberto Settimi. Suo vice è Massimo Parmegiani (che è anche vicepresidente di Confcommercio Spoleto). Gli altri membri sono: Walter Cieri, Emiliano Di Battista, Andrea Duranti, Paolo Forti, Paolo Martellini, Luca Ministrini, Pierluigi Orazi e Giovanni Angelini Paroli come rappresentante dell’amministrazione comunale.

“Aspettando la tappa”, il programma

Questo il programma nel dettaglio delle iniziative collaterali in attesa della tappa del Giro d’Italia a Spoleto.

Il primo appuntamento si terrà sabato 4 maggio alle ore 9.30 in piazza Garibaldi con l’iniziativa Spoleto Cammina, mentre alle ore 14.00 in piazza della Vittoria sarà la volta di Pedala sui rulli. Alle ore 16.00 in piazza Garibaldi è in programma il Concerto Modern Music School e nelle vie del centro storico si esibiranno gli Artisti di strada e si terrà la seconda edizione delle Olimpiadi regionali di Primo Soccorso per studenti a cura del Comitato di Spoleto della Croce Rossa Italiana.

Due gli appuntamenti in programma a Palazzo Mauri alle ore 18.00 con la Mostra Bici d’epoca, dalla collezione privata di Aleandro Piccioni e l’inaugurazione della Mostra Camere senz’aria di Ornella Cosenza (le mostre saranno aperte tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00, con la chiusura prevista domenica 5 maggio, lunedì mattina e mercoledì pomeriggio). La giornata del 4 maggio si chiuderà alle ore 21.00 in piazza Garibaldi con lo spettacolo a ingresso libero Antonio Mezzancella Live Show.

Domenica 5 maggio, dalle ore 9.30 alle 13.00 in piazza Garibaldi, si svolgerà la Gimkana in Rosa, mentre dalle ore 10.00 in piazza della Vittoria ci sarà il nuovo appuntamento con Pedala sui rulli. Nel pomeriggio, dalle ore 17 alle 20 nei bar della città ci sarà Aperitivo in Rosa con Dj Set e alle ore 18.00 all’Auditorium della Stella è in programma la presentazione del libro “Nel segno di Eva” di Claudio Menichelli e lo spettacolo Pedalare! Pedalare! Pedalare! La storia di Alfonsina Strada, di e con Laura Frascarelli e Leonilde Gambetti, per la regia di Jared McNeill e il movement design di Arianna De Angelis Marocco.

Alle ore 21.00 in piazza Garibaldi è in programma UNDER MY SKIN – Frank Sinatra Tribute, uno show pieno di swing con la voce di Valerio Marino accompagnata dal quartetto composto da Alessandro Bravo (pianoforte), Francesco Angeli (sax), Marco Marino (contrabbasso) e Alberto Argirò (batteria).

Quattro le iniziative in programma lunedì 6 maggio. Alle ore 16.00 Pedala sui rulli in piazza della Vittoria; alle ore 17.30 Spoleto a tappe: tappa 1, alle ore 20.00 Trekking Urbano: camminata in rosa e alle ore 21.00 il concerto dei Crooel Monroe (i tre appuntamenti saranno in piazza Garibaldi).

Martedì 7 maggio alle ore 16 in piazza della Vittoria nuovo appuntamento con Pedala sui rulli, mentre in piazza Garibaldi alle ore 17.00 e alle ore 21.30 sono in programma rispettivamente Spoleto a tappe: tappa 2 e il Concerto della band Zona Ruvida.

Mercoledì 8 e giovedì 9 maggio doppio appuntamento con Pedala sui rulli (ore 16.00, piazza della Vittoria) e Spoleto a tappe: tappa 3 e 4 (ore 17.30, piazza Garibaldi).

Venerdì 10 maggio in piazza della Vittoria alle ore 10 si terrà Pedala sui rulli e alle ore 12.00 l’Arrampicata sportiva. In piazza Garibaldi alle ore 18.00 si svolgerà il concerto della Banda dei Granatieri di Sardegna, mentre alle ore 22.00 in piazza Duomo è in programma l’iniziativa Spoleto saluta il Giro.

Fitto il programma di appuntamenti per il giorno della partenza da Spoleto dell’ottava tappa del 107° Giro d’Italia. Sabato 11 maggio alle ore 9.00 in piazza della Vittoria ci sarà l’Arrampicata sportiva; allo stesso orario in viale Trento e Trieste aprirà i battenti il Villaggio del Giro, alla Caserma Giuseppe Garibaldi aprirà l’Area Squadre e in piazza Garibaldi ci sarà l’apertura dell’Hospitality.

Alle ore 12.00 prenderà il via da piazza Garibaldi la tappa Spoleto – Prati di Tivo, con la carovana rosa che attraverserà tutto il centro storico da via Anfiteatro a viale Giacomo Matteotti per poi immettersi sulla SS Flaminia all’altezza dello svincolo sud.

Alle ore 16.00 in piazza della Vittoria si terrà Pedala sui rulli, mentre allo stesso orario a Villa Redenta si svolgerà il convegno La salute in età avanzata. Dalle ore 17 alle 20 Aperitivo in Rosa con Dj Set nei bar della città; alle ore 21 in piazza Pianciani Videomapping e sfilata di moda dell’IIS Tecnico Professionale Spagna Campani di Spoleto. A partire dalle ore 21.00 è in programma La Notte in Rosa con Dj Set.

L’ultimo giorno di iniziative sarà domenica 12 maggio. Alle ore 8.30 Trail sulla vecchia ferrovia Spoleto-Norcia; alle ore 9.00 in piazza della Vittoria l’Arrampicata sportiva e alle ore 10.00 Pedala sui rulli; alle ore 10.30 a Casa Coricelli appuntamento con La Spoleto in Bici; alle ore 16.00 e alle ore 17.00, in piazza Garibaldi e in piazza del Mercato cono in programma due appuntamenti con il Flash Mob.​