I rischi del gioco, se ne parla nel prossimo incontro promosso dalla Asl1

Martedì 14 maggio dalle ore 16 alle 18 al Centro Socio Culturale “Europa 93” a Ponte Valleceppi

“Game Over”, il gioco come fattore di isolamento sociale. Ne parleranno Antonella Lucantoni e Glenda Perna, martedì 14 maggio, nel prossimo incontro in programma nell’ambito del progetto “Rete d’Argento”, sul tema dell’invecchiamento attivo, finanziato da Fondazione Perugia e che vede il Distretto del Perugino e la Rete aziendale di promozione della salute dell’Usl Umbria 1 quali partner dell’iniziativa insieme a Fondazione di carità San Lorenzo (capofila del progetto), Comune di Perugia, Polizia di Stato e Coordinamento centri socio-culturali del Comune di Perugia.

Gli incontri si stanno svolgendo ogni martedì, dalle ore 16 alle 18, presso il Centro Socio Culturale “Europa 93”, situato in via Isarco 4 a Ponte Valleceppi. Hanno lo scopo di trasmettere, in una prima parte, delle pillole informative volte ad affrontare i temi trattati, in un secondo step integrare gli incontri con una parte esperienziale al fine di fornire input pratici ai partecipanti che favoriscano l’attivazione dell’empowerment degli stessi. Ad ogni singolo appuntamento viene consegnato al cittadino partecipante del materiale informativo ed un attestato.

I primi tre incontri si sono svolti con successo ed ampia partecipazione di cittadini mentre il quarto, che tratta l’uso dell’abitudine al fumo (“Senza fumo tutto arrosto!”) e all’alcool (“A tutta birra!”),, è in programma martedì 7 maggio. Ne parleranno Simona Lucantoni e Rita Maiettini. L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare i partecipanti sulla consapevolezza delle proprie abitudini ed alla fine è previsto un aperitivo analcolico.

Dopo l’incontro del 14 maggio, martedì 21 maggio sarà la volta di “Conserviamo la salute a tavola” con Andrea Arcangeli e Maria Assunta Minelli per fornire una prima conoscenza sulla filiera di quei prodotti che solitamente vengono trasformati e conservati in ambito domestico, dalla raccolta, o dall’acquisto, fino al loro utilizzo.

L’ultimo appuntamento è in programma martedì 28 maggio con “Sicuro di essere al sicuro? Strumenti per proteggersi in casa e in mezzo agli altri”. L’incontro, tenuto da Maria Grazia Brancaleoni e Cristina Lavorgna, tratterà della sicurezza della persona anziana nei suoi ambienti di vita, in casa e in mezzo agli altri; sicurezza che potrà essere preservata attraverso alcune semplici accortezze. Sarà previsto un momento conviviale di chiusura del percorso, offerto dal Centro Socio Culturale “Europa 93”.

Il progetto per il Distretto del Perugino è coordinato da Francesca Cagnoni, responsabile del Servizio Sociale dell’area del Perugino, mentre la rete aziendale di Promozione della Salute, coordinata da Maria Grazie Brancaleoni, ha contribuito alla supervisione metodologica.