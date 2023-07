Bodybuilding, infinito Riccardo Masi | A 55 anni è di nuovo Campione del mondo - Tuttoggi.info

Il bodybuilder di Città di Castello è al secondo successo in altrettanti Mondiali disputati, la delegazione italiana ha vinto anche il titolo di "Best Team"

Dopo quattro anni lontano dalle gare ma senza mai staccare dagli allenamenti (negli ultimi mesi quotidiani, mattina e sera) Riccardo Masi è tornato sul tetto del mondo, trionfando nella World Cup 2023 (organizzata dalla “Waf Universe”) tenutasi oggi (1 luglio) al Palazzetto dello Sport di Brežice (Slovenia).

Il bodybuilder di Città di Castello, titolare del “Sunfitness Center”, a 55 anni suonati, è riuscito a conquistare il primo posto nella categoria “Masters”, conquistando la giuria internazionale per la sua muscolosità, simmetria e condizione e sbaragliando quindi la concorrenza di tutti gli over 40, 50 e 60 in gara.

Per Riccardo si tratta del secondo successo in due partecipazioni ai Mondiali. In Slovenia la delegazione di atleti italiani è stata premiata anche come “Best Team”, per cui il 55enne tifernate, anche in questo caso, si porta a casa ben due trofei. Inutile parlare dell’entusiasmo e felicità di amici e colleghi, che hanno seguito il bodybuilder fino a Brezice con un pulmino.

Il ritorno all’attività agonistica a 50 anni, subito campione d’Italia

Riccardo Masi era tornato all’attività agonistica nel maggio 2018, a 50 anni compiuti, e a 30 di distanza dall’ultima gara. All'”esordio” conquista subito la vittoria nelle categorie ‘Over 50’ e ‘X-Tall’ (oltre 180cm di altezza) al Campionato Italiano Wabba World ad Abano Terme (Padova). Saltati i Mondiali per dedicare più tempo alla figlia Angelica, partecipa nuovamente – a maggio 2019 – ai Campionati Italiani sempre nella città veneta e bissa il doppio successo trionfando ancora nelle categorie Over 50 e X-Tall.

2019 “d’oro”

Il 2019 sarà il suo anno d’oro: dopo il titolo di Campione d’Italia, due settimane dopo partecipa ai Mondiali a Cipro, dove oltre a trionfare nelle due categorie, vince pure nell’Overall (sfida finale dove tutti i vincitori delle singole categoria si scontrano per eleggere il vincitore assoluto). Sull’onda di questi prestigiosi successi decide di sfruttare la sua forma strepitosa e partecipare, a novembre, a ‘Mr Universo’ (che in quell’anno si svolge in Italia), vincendo anche in questo caso la X-Tall e sfiorando ancora la doppietta con il 2° posto nella Over 50.

Il lungo periodo della pandemia (tra 2020 e 2021) e qualche infortunio (nel 2022) hanno tenuto lontano Riccardo dalle gare per ben tre anni ma, a quanto pare, tenacia, allenamenti e sacrificio dell'”Uomo Nero Gigante” – come lo chiamano gli amici – hanno avuto la meglio, ancora una volta, su tutto.